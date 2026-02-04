Alerta en EUA por casos de personas que han sido asesinadas con venenos caseros

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por su traducción del inglés) emitió una alerta sobre un incremento alarmante de casos en los que personas utilizan cianuro y otros venenos caseros para cometer crímenes. La advertencia se basó en un informe de inteligencia que subraya la dificultad de detectar estos envenenamientos debido a los síntomas sutiles y retardados.

Entre los ejemplos citados, se menciona un caso en Colorado donde un dentista envenenó progresivamente a su esposa con una mezcla de sustancias de venta libre, provocando su hospitalización antes de darle una dosis letal. Desde 2019, según el DHS, se han registrado al menos 16 incidentes similares en Estados Unidos, 10 de ellos con resultado de muerte.

El DHS alerta que factores como la accesibilidad de información en línea, facilidad de obtener químicos y dificultad de detección impulsan este tipo de crímenes, según ABC News.

¿Por qué están aumentando los casos de envenenamiento doméstico con cianuro y químicos caseros?

El informe del DHS indica que la tendencia de usar toxinas químicas y biológicas es debido a la facilidad y disponibilidad de información en Internet que explica cómo producir y aplicar estos venenos.

Muchos de estos envenenamientos simulan síntomas de enfermedades naturales, complicando la detección médica y las investigaciones forenses.

El DHS advierte que, si esta tendencia continúa, podrían aumentar no solo las muertes, sino también las consecuencias a largo plazo en sobrevivientes. Además, las autoridades necesitarán más recursos especializados, entrenamiento y equipo para responder eficazmente a estos incidentes.

¿Qué medidas propone el DHS para enfrentar los envenenamientos domésticos con químicos caseros?

El DHS resalta la importancia de mayor concienciación y regulación para prevenir que los químicos peligrosos caigan en manos equivocadas. Esto incluye monitorear mercados en línea y fortalecer las leyes sobre sustancias tóxicas accesibles al público.

También se recomienda que los primeros respondedores y profesionales de la salud reciban formación específica para reconocer señales de envenenamiento químico, incluso cuando los síntomas son sutiles o se presentan gradualmente.

Finalmente, el documento enfatiza la necesidad de pericia forense avanzada para investigar y procesar estos crímenes, garantizando que los responsables enfrenten la justicia y reduciendo el riesgo de nuevos ataques dentro de relaciones domésticas.