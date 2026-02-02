TikTok explicó el motivo real de la caída de sus servicios en Estados Unidos

TikTok en Estados Unidos confirmó que sus servicios presentaron problemas en días recientes y explicó la causa a través de un comunicado. La plataforma afirmó que el fallo, que derivó en una caída parcial para miles de usuarios, estuvo relacionado con un incidente de infraestructura en un centro de datos que da soporte a la operación local.

We've made significant progress in recovering our U.S. infrastructure with our U.S. data center partner. However, the U.S. user experience may still have some technical issues, including when posting new content. We're committed to bringing TikTok back to its full capacity as… — TikTok USDS Joint Venture (@tiktokusdsjv) January 27, 2026

De acuerdo con la versión estadounidense de la app, se trató de un corte de energía en uno de sus centros de datos asociados, lo que desencadenó problemas técnicos en el funcionamiento del servicio.

La compañía señaló que, aunque la red se restableció, el incidente provocó un “fallo en cadena” que estaban resolviendo junto con su socio del centro de datos. Para los usuarios, esto se tradujo en una experiencia irregular: desde dificultades para cargar contenido hasta errores intermitentes en funciones clave.

¿Cuál fue la explicación oficial de la caída de TikTok en Estados Unidos?

En su comunicado , TikTok detalló que seguía trabajando para resolver un problema importante de infraestructura provocado por el corte eléctrico en ese centro de datos en Estados Unidos. El punto relevante para entender la magnitud es que no se trató de un error aislado en la app, sino de un incidente que afectó componentes críticos del servicio (red y sistemas vinculados a la operación).

“Hemos restaurado TikTok con éxito tras una interrupción importante causada por el clima invernal que paralizó un centro de datos principal en EE. UU. operado por Oracle (...) Esto afectó muchas de las funciones principales de TikTok, desde la publicación y el descubrimiento de contenido hasta la visualización en tiempo real de los "me gusta" de los videos y el número de visualizaciones. Nuestros equipos trabajaron incansablemente con Oracle para garantizar una restauración completa y segura de los sistemas”, refiere el comunicado.

Reportes de usuarios sobre fallas se concentraron desde la madrugada del domingo 25 de enero y escalaron rápidamente, con un pico de alrededor de 36,000 reportes en apenas 15 minutos, según Downdetector. TikTok también indicó que había logrado “avances significativos” en la recuperación, aunque advirtió que algunos usuarios podían seguir viendo fallas temporales mientras se completaban los ajustes. Este tipo de degradación progresiva es común cuando un apagón dispara un efecto dominó entre servicios conectados.

Acusan a TikTok de censura en Estados Unidos

El episodio técnico ocurrió en un contexto especialmente sensible pues en las horas posteriores, circularon acusaciones de supuesta censura por motivos políticos dentro de TikTok en Estados Unidos. Entre los señalamientos, usuarios afirmaron que no podían enviar mensajes con la palabra “Epstein” o que algunos videos críticos con el presidente Donald Trump eran “silenciados” o limitados. Incluso el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo haber pedido a su Departamento de Justicia estatal revisar la conducta de la aplicación tras reportes de contenido crítico suprimido.

En paralelo, el trasfondo corporativo añadió presión ya que ByteDance vendió la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a un consorcio estadounidense (Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell), en medio de disputas y presiones para asegurar la continuidad de la app en el país. TikTok negó que las fallas respondieran a censura y enmarcó el episodio dentro del incidente de infraestructura por el corte de energía en el centro de datos.

Al cierre del incidente, la plataforma reportó que el servicio ya había sido restablecido y que seguían afinando detalles para volver al 100% de estabilidad, aunque la red estaba operativa en todo el país.