Alertas de inundaciones: así funciona Google Floods en tu smartphone

Flood Hub , conocido popularmente como Google Floods, es una herramienta del gigante tecnológico que muestra pronósticos de inundaciones y datos locales. Está pensado para que puedas ver directamente desde tu smartphone si existe algún riesgo de inundación de forma que puedas actuar a tiempo. En la práctica, funciona como un mapa público donde puedes revisar tendencias del agua y alertas, con estimaciones que pueden llegar hasta 7 días antes en zonas con cobertura.

Google lanza un mapa con alertas por riesgo por inundación: revisa si tu zona se verá afectada 👇 https://t.co/wasBU8Ejl5 — ADSLZone (@adslzone) February 2, 2026

La idea es que si vives o viajas por un área con riesgo, no necesitas ser experto para entender lo básico y tomar decisiones más seguras. Flood Hub presenta información como tendencias del nivel/flujo del río, pronósticos en tiempo real y, en algunos lugares, mapas de inundación que estiman qué zonas podrían verse afectadas.

Google advierte que algunos medidores (“gauges”) pueden tener distintos niveles de confianza en el pronóstico, así que siempre conviene contrastar con fuentes oficiales. De esta forma podrás evitar sustos innecesarios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona Google Floods?

Flood Hub es una herramienta pública de Google para visualizar la salida de sus modelos de pronóstico de inundaciones, pensada para gobiernos, organizaciones y personas en riesgo. En su interfaz puedes ver gráficas (hidrogramas) por punto de medición, además de pronósticos; y en ciertas áreas aparecen mapas de inundación con zonas potencialmente afectadas.

Una clave para entenderla es que los pronósticos se actualizan diariamente y la información es gratuita y compartible, lo cual facilita que la consultes rápido desde el teléfono antes de salir, manejar o planear una ruta. Aun así, Flood Hub incluye avisos de que las condiciones son aproximadas y que debes verificar con autoridades locales cuando exista una situación activa.

¿Cómo recibir alertas de Google Flood en tu smartphone?

Para usar Google Floods (Flood Hub) en tu smartphone , lo más directo es abrir el sitio de Flood Hub y buscar tu zona, ya sea escribiendo el lugar o moviéndote por el mapa para ubicar el río o área de interés. La herramienta te permite revisar medidores cercanos y sus tendencias, y así identificar si un punto está proyectando condiciones de inundación.

Sobre las alertas: Google explica que los pronósticos pueden publicarse como alertas en Google Search, Google Maps y también mediante notificaciones en Android, junto con recursos “autoritativos”, para que el aviso llegue a más personas. En otras palabras, además de consultar el mapa manualmente, podrías ver avisos integrados en productos de Google cuando haya un evento relevante en tu área.

Es posible que estés pensando si es necesario crear una cuenta y la respuesta es que para consultar Flood Hub no se requiere ningún registro bien sea para ver el mapa o los pronósticos. Donde sí puede requerirse registro es en el contexto de desarrolladores: la documentación y el acceso a la API se gestionan con el correo registrado (y, para usar claves/API, se menciona una cuenta de Google Cloud).