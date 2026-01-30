Acusan a WhatsApp de engaños sobre el cifrado de mensajes en EUA

WhatsApp enfrenta nuevas acusaciones relacionadas con la gestión de la privacidad de los mensajes de sus usuarios, luego de que se presentara una demanda colectiva en una corte federal de Estados Unidos . La acción judicial sostiene que la plataforma habría realizado afirmaciones engañosas sobre el funcionamiento del cifrado de extremo a extremo, uno de los pilares centrales de su discurso de seguridad digital.

La demanda fue interpuesta por usuarios de distintos países, entre ellos Australia, Brasil, India, México y Sudáfrica. Según los documentos judiciales, los demandantes aseguran que Meta Platforms, empresa matriz de WhatsApp, habría permitido el acceso a contenidos de mensajes privados a empleados y contratistas, a pesar de declarar públicamente que las comunicaciones cifradas no pueden ser leídas por terceros.

Las acusaciones se apoyan en testimonios de exmoderadores de contenido que trabajaron para Meta a través de empresas subcontratadas. Estas personas señalaron haber tenido acceso a mensajes que, según la compañía, estaban protegidos por cifrado de extremo a extremo, lo que habría generado discrepancias entre las prácticas internas y las declaraciones oficiales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dicen las acusaciones sobre el acceso a mensajes cifrados?

De acuerdo con la demanda, los excontratistas afirmaron que podían revisar contenido de mensajes enviados por usuarios de WhatsApp durante tareas de moderación. Estos señalamientos fueron incluidos en documentos que formaron parte de una investigación interna del Departamento de Comercio de Estados Unidos, conocida como “Operación Cifrado de Origen”.

No obstante, fuentes oficiales aclararon que dicha investigación no derivó en acusaciones formales contra Meta ni contra WhatsApp por violaciones a leyes de exportación o seguridad, y que el proceso tuvo carácter preliminar.

¿Cómo respondió Meta ante los cuestionamientos por privacidad?

Meta rechazó de forma categórica las acusaciones. A través de su portavoz, Andy Stone, la compañía aseguró que ni sus empleados ni sus contratistas pueden acceder al contenido de mensajes protegidos por cifrado de extremo a extremo. Además, calificó la demanda como infundada y anticipó que tomará acciones legales contra los representantes legales de los demandantes.

La empresa sostuvo que las afirmaciones incluidas en la acción judicial no son técnicamente posibles y reafirmó que el cifrado impide el acceso a las comunicaciones privadas.

¿Qué impacto podría tener esta demanda para los usuarios de WhatsApp?

El caso se suma a un contexto de creciente escrutinio sobre las prácticas de privacidad de las grandes plataformas tecnológicas. Meta ha enfrentado sanciones y revisiones regulatorias en el pasado, lo que mantiene la atención de autoridades, usuarios y especialistas sobre el manejo de datos personales.

Por el momento, el proceso judicial continúa en curso y no se han establecido responsabilidades legales. El desarrollo del caso será clave para determinar cómo se interpretan las obligaciones de transparencia y protección de datos en servicios de mensajería cifrada.