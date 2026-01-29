Ola de frío en Texas: mueren tres hermanos al caer a estanque helado

La tragedia sacudió al norte de Texas en plena tormenta invernal. Tres niños, hermanos de 6, 8 y 9 años, mueren tras caer a un estanque helado cercano al lugar donde se hospedaban con su familia. El accidente ocurrió en una propiedad privada al norte de Bonham, una comunidad rural cerca de la frontera con Oklahoma, mientras el frío extremo mantenía el agua cubierta por una capa de hielo inestable.

Three brothers - ages 6, 8 and 9 - died in Texas during the massive winter storm gripping the U.S. after falling through an icy pond across the street from a house where they were staying, authorities said Tuesday.



La desesperación de la madre quedó marcada en un relato que hiela la sangre: al enterarse de que sus hijos estaban en el agua, corrió hacia el estanque y se lanzó para intentar sacarlos. “Corrí sobre todo el hielo que pude para llegar hasta ellos y al final terminé cayendo”, contó la mujer, al explicar que el impacto del agua helada le paralizó el cuerpo.

A pesar de los esfuerzos, la escena se volvió una carrera contra el tiempo que no pudieron ganar. Rescatistas y un vecino lograron sacar del agua a los dos niños mayores, mientras que el menor fue recuperado después de una búsqueda exhaustiva . Sin embargo, los tres fueron declarados muertos poco después, en medio de lo que las autoridades han descrito como condiciones extremadamente peligrosas por el hielo y las bajas temperaturas.

¿Cómo ocurrió el accidente y qué dice la madre?

El testimonio de la madre retrata el instante en que todo se volvió imposible: “Empecé a correr hacia el estanque, salté y traté de salvarlos; también traté de mantenerme con vida porque el agua estaba helada”, relató en declaraciones difundidas por medios que citaron su versión. La mujer explicó que el frío la inmovilizó y que, mientras intentaba mantenerse a flote, entendió que no podía hacer más, aunque sus hijos pedían ayuda.

La situación, además, expone un riesgo frecuente durante estos temporales como lo es el hielo puede parecer firme, pero cede con facilidad cuando no tiene el grosor suficiente. Autoridades locales han señalado que, en este tipo de casos, incluso los adultos que intentan ayudar pueden quedar atrapados o sufrir hipotermia en cuestión de minutos.

Temperaturas bajo cero: las claves del accidente

De acuerdo con los reportes, los niños estaban cerca del estanque cuando la superficie congelada se rompió y cayeron al agua gélida. El incidente ocurrió mientras una gran tormenta invernal afectaba amplias zonas de Estados Unidos, con temperaturas peligrosas que convierten lagos y estanques en trampas mortales.

La investigación sigue en curso para esclarecer cómo llegaron los menores al borde del agua y qué ocurrió en los minutos críticos antes de la llamada de emergencia. Mientras tanto, el caso deja una advertencia clara para familias en Estados Unidos. En días de frío extremo, un estanque congelado no es un juego, y bastan segundos para que una tragedia termine con vidas que apenas empezaban.