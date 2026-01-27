FOTOS: ¡De película! Así luce NY tras histórica y poderosa tormenta invernal
La monstruosa tormenta invernal arrojó aguanieve, lluvia helada y nieve en gran parte de Estados Unidos provocando temperaturas bajo cero.
Una gran tormenta invernal azotó gran parte de Estados Unidos, es considerada como una de las más intensas en la historia pues cubrió de nieve parques, calles y carreteras dejando imágenes de película.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Tormenta invernal cubre de blanco Nueva York
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la tormenta de aguanieve, lluvia helada y nieve provocó temperaturas récord bajo cero . Además, las ramas de los árboles cayeron por el peso del hielo y miles de casas y negocios se quedaron sin electricidad. También hubo afectaciones en el transporte pues más de 10 mil vuelos con destino y origen en Estados Unidos fueron cancelados.
En las imágenes se puede ver una gran capa de nieve en las calles, algunas personas salieron a esquiar y los niños a jugar y lanzarse de los montículos de nieve.
¿Qué provocó la intensa tormenta?
Según los meteorólogos, la tormenta fue provocada por el vórtice polar , un anillo de fuertes vientos del oeste que se forma sobre el Ártico en el invierno y contiene una masa de aire muy frío.
Si los vientos son fuertes se mantienen en su lugar, pero cuando se debilitar el vórtice gira más al sur y el aire frío se precipita hacia Estados Unidos. Al encontrarse con aire templado en el sur, el aire asciende y se forman frentes de tormenta.
Cabe mencionar que algunas expertos consideran que el cambio climático podría influir en el comportamiento del vórtice polar por los cambios en las temperaturas de la superficie del mar.
Tormenta invernal paraliza aeropuertos de Nueva York
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.