Disney revive la nostalgia: clásicos regresan a Nintendo Switch en 2026

The Disney Afternoon Collection confirmó oficialmente su lanzamiento para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, ampliando así su disponibilidad dentro del ecosistema de Nintendo. La recopilación reúne títulos clásicos protagonizados por personajes icónicos de Disney y estará disponible a partir del 26 de febrero de 2026, según las fichas publicadas en la eShop japonesa y occidental.

Este lanzamiento permitirá a los jugadores revivir algunas de las producciones más recordadas de la era de los 8 y 16 bits. La colección recupera videojuegos desarrollados originalmente por Capcom y suma contenidos adicionales que no habían estado presentes en versiones anteriores, resolviendo una ausencia histórica en la consola híbrida de Nintendo.

¿Qué juegos incluye The Disney Afternoon Collection?

El recopilatorio reúne seis títulos clásicos de NES: Chip ‘n Dale Rescue Rangers, Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2, DuckTales, DuckTales 2, Darkwing Duck y TaleSpin. A esta selección se añaden dos juegos de la era de Super Nintendo que no formaban parte del lanzamiento original de 2017: Bonkers (1994) y Goof Troop (1993).

Cada juego está protagonizado por personajes emblemáticos del universo Disney, como el Tío Gilito, Chip y Dale, Darkwing Duck y Baloo. Las propuestas jugables varían entre plataformas clásicas, exploración, combates contra villanos y secciones aéreas, ofreciendo una experiencia diversa dentro de un mismo paquete.

¿Qué mejoras presenta esta versión para Switch?

Uno de los aspectos destacados de esta edición es la incorporación de mejoras visuales. Todos los títulos incluyen gráficos renovados y filtros que recrean la estética retro original, permitiendo alternar entre una presentación clásica o una más actualizada, según la preferencia del jugador.

Además, se incorporan modos de juego que no estaban presentes en la versión original. Entre ellos se encuentran el modo Boss Rush, enfocado en enfrentar a los jefes de cada título de forma consecutiva, y el modo Time Attack, orientado a completar niveles en el menor tiempo posible. Estas modalidades incluyen clasificaciones online.

La distribución de The Disney Afternoon Collection estará a cargo de Atari, tras la adquisición de Digital Eclipse en 2023. Este cambio de editor permitió retomar el proyecto y concretar su llegada a las consolas de Nintendo, ampliando el acceso a esta colección para nuevos jugadores y para quienes buscan revivir estos clásicos.