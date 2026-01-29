Nueva York más cara: encabeza la lista de ciudades de EUA donde el costo de la vida aumenta rápidamente

La ciudad de Nueva York encabeza el listado de las ciudades de Estados Unidos donde el costo de vida está aumentando con mayor rapidez, de acuerdo con un nuevo análisis que evaluó las tasas de inflación en las principales áreas metropolitanas del país. El ranking ubica además a varias ciudades de California entre las primeras posiciones, reflejando una tendencia sostenida de encarecimiento en zonas urbanas clave.

El estudio fue realizado por Plasma , una empresa de blockchain de capa 1 especializada en pagos con monedas estables, y fue compartido inicialmente con Fox 5 New York . El análisis examinó la evolución de la inflación en 30 de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, utilizando un modelo ponderado que integró datos del índice de precios al consumidor, costos de vivienda, salarios promedio y gastos mensuales recurrentes.

Entre los gastos considerados se incluyeron rubros esenciales como alimentos, servicios públicos, transporte, cuidado de niños y actividades de ocio, con el objetivo de ofrecer una visión amplia del impacto económico cotidiano que enfrentan los residentes urbanos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué Nueva York encabeza el ranking del costo de vida?

Según los datos recopilados, Nueva York se posicionó como la ciudad número uno del país en términos de presión por el costo de vida. El informe destacó que se registraron más de 26.100 búsquedas mensuales relacionadas con esta problemática, lo que refleja una elevada preocupación entre los residentes.

A pesar de que el salario mensual promedio alcanza los $5,250, los inquilinos enfrentan costos elevados. El alquiler de un departamento de una habitación en el centro de la ciudad promedia $4,564 mensuales, mientras que los gastos esenciales ascienden a unos $1,646 al mes. De acuerdo con Plasma, aunque la inflación en el área metropolitana se ubicó en 3,4 %, incluso personas con ingresos relativamente altos experimentan dificultades para cubrir sus gastos.

¿Qué ciudades siguen a Nueva York en el listado?

Tras Nueva York, el ranking elaborado por Plasma y difundido por Fox 5 incluye a San Diego, San Francisco y Los Ángeles. Completan el top diez Seattle, Boston, Filadelfia, San José, Chicago y Baltimore, lo que evidencia que el fenómeno no se limita a una sola región del país.

Estas ciudades comparten un patrón de aumento sostenido en los costos de vivienda y gastos básicos, que no siempre es compensado por el crecimiento de los salarios promedio.

¿Cómo impacta el aumento del costo de vida en California?

En California, San Diego se ubicó como la segunda ciudad con el costo de vida más alto. Aunque el salario mensual promedio es de $5,759, el alquiler de un departamento de una habitación ronda los $3,206 y los costos mensuales superan los $1,300, lo que amplía la brecha de asequibilidad.

San Francisco, por su parte, registró el salario mensual promedio más alto del análisis, con $7,508. Sin embargo, los costos siguen siendo elevados: el alquiler promedio alcanza los $3,458 y los gastos de manutención superan los $1,600, acompañados por más de 6.200 búsquedas mensuales relacionadas con el costo de vida.