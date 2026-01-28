Tormenta invernal en Nueva York: tu seguro cubre los daños por nieve y hielo

La ciudad de Nueva York y su área metropolitana quedaron cubiertas por nieve y hielo luego de la tormenta invernal del fin de semana. Las condiciones de hielo pueden provocar interrupciones del servicio eléctrico, caída de ramas de árboles y un mayor peligro de que las tuberías se congelen. Ante este panorama, muchos propietarios se preguntan si los daños derivados de la nieve, el hielo o las bajas temperaturas están contemplados por sus pólizas de seguro de vivienda.

With a major winter storm in the forecast, your home may be at increased risk of roof, interior, and plumbing damage, with pipes particularly vulnerable to freezing and bursting.



Here's how you can protect your home from damage: https://t.co/LgcNxap72n pic.twitter.com/HRVe0mGx1V — National Association of Insurance Commissioners (@naic) January 23, 2026

En general, la cobertura depende del tipo de daño y de si el propietario tomó medidas razonables para prevenirlo. Las aseguradoras suelen evaluar cada caso en función de las causas del siniestro y del mantenimiento previo de la vivienda.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿El seguro cubre los daños por tuberías congeladas?

Según la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros , la mayoría de las pólizas para propietarios de viviendas cubren los daños causados por el agua cuando una tubería se rompe de forma “repentina y accidental”. Esto incluye filtraciones derivadas de una rotura inesperada del sistema de plomería.

No obstante, las compañías de seguros suelen exigir que los propietarios adopten medidas básicas de prevención. Mantener la vivienda a una temperatura mínima adecuada y cerrar el suministro de agua en casas desocupadas son acciones habituales que se consideran parte del cuidado normal del inmueble. Si la aseguradora determina que hubo descuido del sistema de plomería, los daños provocados por tuberías rotas podrían no estar cubiertos.

¿Cómo proteger las tuberías durante temperaturas extremas?

El Instituto de Seguros para la Seguridad Empresarial y del Hogar recomienda varias acciones para reducir el riesgo de congelamiento. Entre ellas, desconectar las mangueras del jardín antes de la llegada del clima helado y permitir que los grifos interiores goteen levemente para evitar la acumulación de presión.

También se aconseja abrir las puertas de los gabinetes debajo de los lavabos para que el aire caliente circule alrededor de las tuberías. Es importante asegurarse de que las tuberías estén bien aisladas en zonas de difícil acceso, como áticos, espacios bajo el suelo y paredes exteriores. Sellar grietas, colocar burletes en puertas y ventanas, cubrir ventilaciones durante el invierno y mantener el sistema HVAC con mantenimiento preventivo anual forman parte de las medidas recomendadas.

¿Qué otros daños por nieve y hielo suelen estar cubiertos?

De acuerdo con la Asociación de Seguros de Nueva York, los daños causados por viento, caída de árboles, rotura de tuberías, represas de hielo y colapsos de techos por el peso del hielo o la nieve pueden estar incluidos en una póliza estándar de propietario, dependiendo de las condiciones del contrato.

Si una vivienda queda inhabitable por un daño cubierto, algunos seguros también contemplan gastos adicionales, como hotel y comidas. En cuanto a los árboles, la remoción suele estar cubierta solo si el árbol cae por un peligro asegurado y daña una estructura. Si cae en el patio sin causar daños, generalmente la póliza no cubre su retiro.