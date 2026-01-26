Tormenta invernal en EUA: cuándo es obligatorio limpiar la nieve para evitar multas

La reciente tormenta invernal que afectó el noreste de Estados Unidos ha dejado acumulaciones de nieve que complican la movilidad de peatones y vehículos. Ante estas condiciones, muchos propietarios se preguntan cuándo es obligatorio limpiar la nieve de su casa y vehículo para cumplir con la ley y evitar multas locales.

En estados como Nueva Jersey, las ordenanzas municipales exigen que los propietarios despejen la nieve y el hielo de las aceras frente a sus propiedades dentro de un plazo determinado tras el fin de la nevada. Generalmente, este plazo oscila entre 8 y 24 horas, dependiendo de la ciudad y de si la acumulación ocurrió de noche o durante el día. Mantener despejado el paso es esencial para garantizar la seguridad de los peatones.

Además, los conductores deben retirar toda la nieve y el hielo de los vehículos antes de conducir. Esto incluye el techo, ventanas y capó, para evitar que la nieve suelta provoque accidentes o lesiones a otros.

No cumplir con estas obligaciones puede derivar en multas, que generalmente van de $25 a $75, y pueden aumentar si la nieve o hielo causa daños o accidentes, de acuerdo con la ley local.

Lo que debes saber sobre limpiar nieve en Estados Unidos tras la tormenta invernal

Cada municipio tiene reglas específicas sobre el tiempo que los propietarios tienen para limpiar la nieve, pero generalmente se dicta la obligación 24 horas después de la nevada.

Por ejemplo, en Jersey City, los propietarios deben despejar las aceras dentro de las 8 horas posteriores de haber finalizado la nevada, dejando un paso seguro de varios pies de ancho para peatones.

Consecuencias legales de no limpiar la nieve en Estados Unidos

No cumplir con las ordenanzas locales puede generar multas y, en casos graves, responsabilidad civil si alguien se lesiona.

Mantener la casa y el vehículo despejados también facilita la labor de los servicios de emergencia y evita obstrucciones que puedan complicar el tránsito durante la tormenta.

Es importante que las personas revisen la normativa de la ciudad de residencia para cumplir la ley y proteger a tu comunidad.