Maine: Revelan las víctimas del avión que cayó en la tormenta invernal

Un avión privado se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Bangor , en Maine , en medio de una fuerte tormenta de nieve, dejando seis personas fallecidas y un sobreviviente con heridas graves. La aeronave era un Bombardier Challenger 600 que se dirigía desde Houston con destino a Europa y perdió el control durante el despegue alrededor de las 7:45 p.m. hora local.

Entre los fallecidos se identificó a Tara Arnold, abogada de Houston, y Jacob Hosmer, piloto del avión con amplia experiencia. También murieron Shawna Collins, organizadora de eventos, y Nick Mastrascusa, chef y padre de tres hijos. Las dos víctimas restantes no han sido reveladas por las autoridades, que continúan con la investigación y notificación a las familias.

El único sobreviviente, un miembro de la tripulación, fue trasladado a un hospital con heridas graves, aunque se espera que se recupere. Familias y comunidades en Houston y Maine se encuentran consternadas por la tragedia, mientras amigos y colegas rinden homenaje a las víctimas.

¿Qué causó el accidente del avión privado en Maine?

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investigan el accidente para determinar sus causas. La tormenta de nieve, las bajas temperaturas y las condiciones de visibilidad son factores que están siendo analizados, aunque todavía no se han emitido conclusiones oficiales.

El aeropuerto permaneció cerrado varios días para permitir la recolección de evidencia y el trabajo de los equipos de investigación. Los expertos señalan que los vuelos privados en condiciones climáticas extremas requieren estrictos protocolos de seguridad, y que incluso aeronaves modernas como el Challenger 600 pueden verse afectadas por nieve, hielo o viento fuerte durante el despegue.

Las autoridades destacan que la investigación será meticulosa y podría tardar semanas o meses en arrojar resultados definitivos. Mientras tanto, se continúa brindando apoyo a las familias de las víctimas y seguimiento a los procedimientos de seguridad aérea en vuelos privados.