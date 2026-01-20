“New World” dice adiós: Amazon pone fecha final a uno de sus grandes proyectos de gaming

Amazon confirmó de manera oficial que New World, el ambicioso MMO desarrollado por Amazon Games, dejará de estar disponible el 31 de enero de 2027. Con esta decisión, la compañía pone fin a uno de sus proyectos más relevantes dentro de la industria de los videojuegos, que buscó posicionar a Amazon como un actor clave en el género multijugador masivo.

I tried to get Ali to buy NW for me but he told me to fuck off :( https://t.co/Zmj49Is7ju — Errn 🐸🍄 (@ErrnieGerrn) January 15, 2026

El anuncio estuvo acompañado por un mensaje de despedida dirigido a la comunidad que sostuvo el mundo de Aeternum desde su lanzamiento. Actualmente, el juego ya fue retirado de las tiendas digitales, por lo que no puede adquirirse, aunque quienes lo compraron podrán seguir jugando hasta el cierre definitivo de los servidores. Amazon también confirmó que la temporada Nighthaven se mantendrá activa hasta el final, funcionando como el último gran arco de contenido.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué anunció Amazon sobre el cierre definitivo de New World?

En un comunicado publicado en el sitio oficial del juego, el equipo de desarrollo agradeció la dedicación de los jugadores y destacó el valor del camino recorrido junto a la comunidad. El mensaje subrayó el esfuerzo compartido para dar vida a Aeternum y reconoció que, aunque la despedida resulta difícil, el proyecto dejó una huella significativa.

El texto también remarcó que el equipo espera compartir un último año con los jugadores antes del apagado definitivo, con el objetivo de ofrecer un cierre acorde a la experiencia vivida. De este modo, Amazon confirmó que el MMO permanecerá operativo durante todo 2026, tal como había sido anunciado previamente.

¿Por qué New World deja de operar tras varios años en línea?

La noticia no tomó completamente por sorpresa a la comunidad. En octubre pasado, Amazon informó que New World entraría en modo mantenimiento, en el marco de una reestructuración interna que incluyó despidos masivos, con un impacto estimado en alrededor de 14,000 empleados. En ese contexto, la compañía aseguró que el juego continuaría activo durante 2026, un compromiso que ahora se cumple con la fecha de cierre fijada para 2027.

A pesar de su desenlace, New World fue uno de los lanzamientos más exitosos de Amazon Games. En su debut en 2021, el MMO ambientado en una versión alternativa de América del siglo XVII alcanzó un pico de 913,634 jugadores concurrentes en Steam, una cifra destacada incluso dentro del género. Con el paso del tiempo, sin embargo, la base de usuarios disminuyó de forma sostenida, reflejando dificultades de retención comunes en los MMO actuales.

¿Qué pasará con Amazon Games tras el cierre de New World?

Según reportes previos de Bloomberg, Amazon ha reducido su inversión en proyectos MMO, aunque mantiene en desarrollo otros títulos. Entre ellos se encuentran March of Giants de Amazon Games Montreal, el nuevo Tomb Raider desarrollado por Crystal Dynamics, así como experiencias casuales y proyectos centrados en inteligencia artificial para el servicio en la nube Luna. Además, el estudio británico Maverick Games continuaría trabajando en su juego de carreras.

Tras el anuncio del cierre, también surgieron interrogantes sobre el estado del MMO de El Señor de los Anillos, aunque Amazon no ha emitido información oficial al respecto. De manera paralela, la noticia abrió un debate inesperado sobre el futuro de New World. Alistair McFarlane, director de operaciones de Facepunch Studios (Rust), publicó en redes sociales una propuesta para adquirir la propiedad intelectual del juego por 25 millones de dólares, bajo la premisa de que “los juegos nunca deberían morir”.