Cambios en SNAP en Estados Unidos afectarán a miles desde el 1 de febrero

Hasta 450,000 beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP ) en Illinois, Estados Unidos, podrían perder sus beneficios a partir de esta primavera debido a los nuevos requisitos laborales y de elegibilidad que entrarán en vigor el 1 de febrero. Las nuevas directrices establecen que las personas de entre 18 y 64 años sin hijos menores de 14 deberán completar al menos 80 horas mensuales de trabajo o servicio para seguir recibiendo asistencia.

SNAP has returned to common-sense—rules effective immediately.



If you want “Supplemental” Nutrition Assistance, don’t be a freeloader sitting on your ass and be an American citizen—it’s simple.



Illinois needs MORE of this—Vote Republican November 3rd, 2026. 🇺🇸 pic.twitter.com/eDZtGYPKCg — Midwest Millennial (@MillennialVerse) January 26, 2026

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) señaló que quienes estén exentos —como personas con discapacidad o cuidadores de niños menores de 14 años— deben notificarlo antes del 1 de febrero para evitar la suspensión de beneficios.

El Greater Chicago Food Depository recomienda a los participantes verificar si califican para una exención mediante el cuestionario disponible en www.endhungerillinois.org/snap-requirements donde también se detallan los pasos a seguir.

Los beneficiarios que no estén exentos deberán informar su cumplimiento de las horas requeridas al IDHS para mantener su ayuda después del 1 de mayo. Aquellos que no cumplan con los requisitos solo podrán recibir beneficios por tres meses en un período de tres años.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes quedarán excluidos del programa SNAP en Illinois?

Además de los nuevos requisitos laborales, las normas afectarán a muchos inmigrantes que actualmente reciben asistencia bajo protecciones humanitarias.

A partir del 1 de abril, el acceso a SNAP quedará restringido a titulares de Green Card con al menos cinco años de residencia o que cumplan con una exención. También seguirán siendo elegibles los ingresantes cubanos y haitianos, así como las personas que viven en Estados Unidos bajo un Acuerdo de Libre Asociación (COFA).

El Food Depository advirtió que estas modificaciones llegan en un contexto de aumento de la inseguridad alimentaria, lo que podría incrementar la demanda en las despensas de alimentos y programas de comidas en toda la región.

¿Qué medidas se están tomando ante los nuevos requisitos?

Durante una conferencia en el Provident Hospital of Cook County, funcionarios del Condado de Cook, el IDHS y el Food Depository informaron sobre los cambios y sus posibles consecuencias.

La presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, destacó que estas medidas federales podrían tener “efectos duraderos” en miles de hogares.

Según indicó, los recortes “no reflejan la realidad de la economía actual”, marcada por el aumento del costo de vida y la desaceleración en la creación de empleos.

Por su parte, el IDHS trabaja en la implementación de su programa SNAP Employment & Training, destinado a conectar a los beneficiarios con oportunidades laborales y de voluntariado que les permitan mantener su elegibilidad bajo las nuevas normas.