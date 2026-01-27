Google pagará $68 millones tras acusaciones de escuchar desde los teléfonos

Google aceptó pagar $68 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos que señalaba a su asistente de voz por grabar y difundir conversaciones privadas sin el consentimiento de los usuarios. El acuerdo preliminar fue presentado ante un tribunal federal de San José, California, y aún debe ser aprobado por la jueza Beth Labson Freeman para entrar en vigor.

La acción legal se centra en el funcionamiento de Google Assistant , diseñado para activarse mediante comandos de voz específicos. Según la demanda, el sistema se activó de forma involuntaria en determinadas ocasiones —los denominados false accepts— y registró fragmentos de conversaciones privadas. Los demandantes sostienen que esas grabaciones pudieron ser utilizadas o compartidas de manera indebida, vinculadas a prácticas de publicidad segmentada.

Google negó haber incurrido en irregularidades, pero decidió avanzar con el acuerdo para evitar los costos, riesgos e incertidumbres de un litigio prolongado. De acuerdo con los documentos judiciales citados en el caso, la empresa no realizó comentarios públicos adicionales tras la presentación del pacto.

¿De qué trata la demanda contra Google Assistant?

La reclamación colectiva apunta a que el asistente de voz pudo activarse sin intención del usuario y captar audio ambiental. A partir de esa activación errónea, los denunciantes alegaron que se produjeron grabaciones no autorizadas, lo que habría afectado la privacidad de quienes utilizaban dispositivos compatibles con Google Assistant.

El caso no cuestiona la existencia del asistente como tecnología, sino los mecanismos de activación y el manejo posterior de los audios captados en esos episodios.

¿Quiénes podrían recibir una compensación económica?

El acuerdo abarcaría a personas que compraron dispositivos de Google o estuvieron expuestas a activaciones erróneas del asistente desde el 18 de mayo de 2016, dentro de los criterios que finalmente establezca el tribunal. Los abogados de la parte demandante podrían solicitar hasta un tercio del fondo total en concepto de honorarios, equivalente a unos 22,7 millones de dólares.

A la espera de la aprobación judicial definitiva, estimaciones públicas sitúan las compensaciones individuales en rangos variables. En algunos casos, los pagos podrían oscilar entre 2 y 10 dólares, mientras que para compradores de determinados dispositivos asociados a cuentas con Assistant las cifras podrían ubicarse entre 18 y 56 dólares, según el tipo de afectación alegada.

La validación final del acuerdo y sus condiciones determinarán el alcance real de la compensación para los usuarios incluidos en la demanda colectiva.