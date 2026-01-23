Google se retracta: Chrome vuelve a admitir imágenes JPEG XL

Google ha restablecido el soporte nativo para el formato de imagen JPEG XL en el proyecto Chrome de código abierto, revirtiendo así la decisión tomada en 2022 de eliminar su compatibilidad. Con esta actualización, el motor del navegador vuelve a reconocer, decodificar y renderizar imágenes JPEG XL de forma directa, sin requerir complementos ni extensiones de terceros.

Google restored JPEG XL support in Chromium, enabling native decoding after years of industry pressure and growing adoption elsewhere. https://t.co/iNkOAGBKLl — TechRadar (@techradar) January 19, 2026

Los cambios se han integrado a nivel del núcleo de Chromium, lo que implica que el soporte estará disponible en futuras versiones de Google Chrome y en otros navegadores desarrollados sobre esta plataforma. El código ya superó los procesos estándar de revisión técnica y fue incorporado a la rama principal del proyecto, marcando un giro relevante en la estrategia de compatibilidad de formatos de imagen.

La implementación técnica conecta el módulo JXLImageDecoder con el flujo interno de procesamiento de imágenes del navegador. Además, se añadieron mecanismos para identificar correctamente las firmas de archivo del formato JPEG XL, junto con herramientas de telemetría destinadas a evaluar su desempeño en escenarios reales de uso.

¿Cómo funciona el nuevo soporte de JPEG XL en Chromium?

Para la decodificación del formato, Chromium utiliza la biblioteca jxl-rs, desarrollada en Rust. Esta elección responde a los mayores estándares de seguridad de memoria que se exigen en los sistemas de procesamiento de imágenes multihilo. Según los desarrolladores, la integración incrementa el tamaño del archivo binario de Chromium en aproximadamente 406 kilobytes, un impacto considerado aceptable frente a los beneficios técnicos obtenidos.

El decodificador se habilita mediante un indicador de compilación que está activo de forma predeterminada. Esto permite que la funcionalidad esté disponible sin configuraciones adicionales por parte de los usuarios y facilita la adopción progresiva del formato en entornos de prueba y producción.

¿Qué ventajas ofrece JPEG XL frente a otros formatos?

JPEG XL mantiene una alta aceptación entre fabricantes de navegadores, desarrolladores web y empresas de hardware. Una de sus principales características es la capacidad de recomprimir imágenes JPEG tradicionales sin pérdida de calidad, logrando una reducción promedio del tamaño de archivo cercana al 20 %. Esto se traduce en un menor consumo de datos y tiempos de carga más rápidos para las páginas web.

El formato también admite imágenes HDR, una gama de colores más amplia, decodificación progresiva y modos tanto con pérdida como sin pérdida. Estas capacidades lo posicionan como una alternativa técnica avanzada para la distribución de contenido visual en la web moderna.

¿Por qué Google había eliminado JPEG XL en 2022?

La eliminación del soporte en 2022 generó críticas dentro de la industria tecnológica. En ese momento, desarrolladores de Chrome argumentaron una supuesta falta de interés del ecosistema y la complejidad de la compatibilidad. Sin embargo, empresas como Intel, Adobe, Meta, Shopify y diversos grupos de medios rechazaron públicamente esas afirmaciones y destacaron las ventajas técnicas del formato.

Desde entonces, otros actores del mercado ampliaron su compatibilidad. Apple integró JPEG XL en Safari mediante WebKit, Microsoft añadió soporte en Windows 11 y los organismos de estandarización actualizaron las especificaciones oficiales.

Para los usuarios, el regreso de JPEG XL implica una visualización directa de estas imágenes en navegadores basados en Chromium. Para los desarrolladores, asegura una gestión correcta de archivos JXL y abre nuevas posibilidades para una distribución gráfica más eficiente.