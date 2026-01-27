Frío en EUA: el error con la calefacción que muchos cometen en casa

Las temperaturas bajo cero que afectan a amplias zonas de Estados Unidos han obligado a millones de familias a mantener la calefacción encendida durante todo el día. Aunque es una medida necesaria para protegerse de la tormenta invernal y del frío extremo, autoridades de salud y seguridad advierten un error vinculado sobre el uso inadecuado de sistemas de calefacción puede provocar intoxicaciones peligrosas, especialmente dentro del hogar.

El error con la calefacción está relacionado con el monóxido de carbono, un gas tóxico que no tiene color ni olor y que puede acumularse rápidamente en espacios cerrados. Este riesgo aumenta cuando se utilizan calefactores defectuosos, estufas portátiles sin ventilación adecuada o fuentes alternativas de calor durante apagones eléctricos.

Por ello, expertos insisten en que mantenerse informado y tomar precauciones básicas puede marcar la diferencia entre pasar el invierno de forma segura o enfrentar una emergencia médica grave.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué el uso de calefacción puede causar intoxicación durante la tormenta invernal en Estados Unidos?

El Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) establece que el monóxido de carbono se produce cuando combustibles como gas natural, gasolina, propano, carbón o leña no se queman completamente. En viviendas mal ventiladas, este gas puede alcanzar niveles peligrosos en poco tiempo, incluso mientras las personas duermen.

Durante episodios de frío extremo en Estados Unidos, muchas familias recurren a estufas de gas portátiles, parrillas o generadores para calentarse cuando se va la luz. Las autoridades advierten que estos equipos nunca deben usarse dentro de la casa ni en garajes, aunque las puertas o ventanas estén abiertas.

Los síntomas de intoxicación incluyen dolor de cabeza, mareos, náuseas, confusión, debilidad y somnolencia. En casos graves, la exposición prolongada puede provocar pérdida del conocimiento o la muerte si no se actúa de inmediato.

Medidas clave para evitar intoxicaciones en casa durante la tormenta invernal en Estados Unidos

Una de las principales recomendaciones es instalar detectores de monóxido de carbono en cada nivel del hogar y cerca de los dormitorios. Estos dispositivos emiten una alarma cuando detectan niveles peligrosos del gas, permitiendo reaccionar a tiempo.

También es fundamental revisar anualmente los sistemas de calefacción, calderas y chimeneas para asegurarse de que funcionen correctamente. Los expertos recomiendan usar únicamente calefactores certificados y mantenerlos alejados de cortinas, muebles y materiales inflamables.

Además, nunca se debe dejar un automóvil encendido dentro del garaje, incluso con la puerta abierta, ya que los gases pueden filtrarse rápidamente al interior de la vivienda.

¿Qué hacer durante apagones y emergencias por frío extremo en Estados Unidos?

Cuando se producen cortes de electricidad, los generadores portátiles deben colocarse siempre en el exterior, a varios metros de la casa y lejos de ventanas o puertas. Usarlos dentro del hogar representa uno de los mayores riesgos de intoxicación durante tormentas invernales.

Las autoridades también recomiendan abrigarse con varias capas de ropa, sellar filtraciones de aire y concentrar el calor en una sola habitación para reducir el consumo energético sin recurrir a fuentes peligrosas de calefacción.

En caso de sospechar una intoxicación, se debe salir de inmediato al aire libre y llamar al 911.