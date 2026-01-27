Frío extremo cobra 34 vidas en EUA mientras se aproxima otra megatormenta

La tormenta invernal que golpea a gran parte de Estados Unidos ha dejado un saldo de al menos 34 personas muertas, mientras los meteorólogos advierten que otra megatormenta podría llegar este fin de semana y empeorar la situación. El clima extremo ha provocado el cierre de escuelas, cancelaciones de vuelos e interrupciones en el servicio eléctrico.

El sistema avanzó desde el sur hasta el noreste del país, cubriendo carreteras con nieve y hielo, lo que obligó al cierre de escuelas, oficinas y vías principales. En varias ciudades, los equipos de emergencia respondieron a cientos de llamadas por choques, personas atrapadas y fallas eléctricas.

Aunque algunas zonas comienzan a despejarse, las autoridades advierten que el peligro continúa, especialmente para quienes deben desplazarse o no cuentan con calefacción, justo cuando una nueva tormenta amenaza con extender los efectos del mal tiempo.

Nueva tormenta invernal podría llegar este fin de semana

Los servicios meteorológicos informaron que otro sistema invernal podría afectar el noreste del país durante el fin de semana, con posibilidades de nieve adicional y condiciones resbaladizas. Estados como Nueva Jersey y Nueva York están bajo vigilancia ante un posible nuevo impacto.

Expertos señalan que el suelo ya saturado de nieve y hielo aumenta el riesgo de accidentes, caída de árboles y nuevos apagones. Por ello, recomiendan a los residentes prepararse con alimentos, baterías y revisar sistemas de calefacción.

Autoridades locales también pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que el pronóstico podría cambiar conforme el sistema se acerque y defina su trayectoria final.

Vuelos cancelados y cientos de miles siguen sin luz

El impacto de la tormenta ha sido severo en el transporte aéreo. Más de 19,000 vuelos fueron cancelados dentro, hacia o desde Estados Unidos por la tormenta invernal , afectando principalmente a aeropuertos del noreste y el centro del país.

Además, al menos 700,000 personas permanecen sin electricidad, luego de que el hielo y la nieve derribaran árboles y cables eléctricos. En varias comunidades, los cortes han durado horas e incluso días, complicando la calefacción en pleno frío.

Las autoridades pidieron evitar viajes innecesarios, usar generadores con precaución y revisar a familiares vulnerables, mientras los equipos trabajan para restablecer servicios antes de la posible llegada de la próxima tormenta.