Tormenta invernal con récord de nieve en EUA causa cierres masivos de escuelas y vuelos cancelados

La tormenta invernal que azotó el noreste de Estados Unidos este fin de semana estableció nuevos récords de nieve en la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, obligando a las autoridades a implementar medidas extraordinarias y a cancelar vuelos comerciales.

Las fuertes precipitaciones afectaron calles, aceras y transporte, además de generar retrasos y cancelaciones masivas en los aeropuertos principales de la región.

¿Cuánta nieve cayó en Nueva York?

Las nevadas totales batieron récords diarios en varias zonas. En Central Park, se registraron 11,4 pulgadas, la mayor cantidad jamás registrada para un 25 de enero. Bridgeport, Connecticut, rompió su récord con 14,5 pulgadas, superando el registro anterior de 4 pulgadas de 2000. En New City, Nueva York, se alcanzaron 17,6 pulgadas, el total más alto de la región. Totales de dos dígitos fueron frecuentes en el norte de Nueva Jersey y el valle inferior del Hudson, complicando transporte y movilidad en toda la zona.

Los aeropuertos LaGuardia, Kennedy y Newark Liberty enfrentaron más de 1,000 retrasos y cancelaciones, afectando a miles de pasajeros.

Las calles y aceras permanecen resbaladizas debido a la nieve y al hielo acumulado, dificultando la salida de estacionamientos y el tránsito peatonal.

Los bancos de nieve formados por las quitanieves han sepultado paradas de autobús y las escaleras que llevan al metro representan un riesgo elevado, ya que permanecen cubiertas de hielo.

Cierre de escuelas en Nueva York por nieve récord

Ante la magnitud de la tormenta, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el cierre de más de 1,100 escuelas públicas y la transición inmediata a educación remota este lunes.

Más de 500,000 alumnos resultaron afectados por esta decisión, con clases impartidas desde casa mediante plataformas digitales. Además de las escuelas, se cancelaron actividades extracurriculares, programas de educación para adultos y otros eventos escolares que requieren asistencia presencial.

Esta medida busca proteger la seguridad de estudiantes, docentes y familias, dado las temperaturas extremas.