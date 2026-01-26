Tormenta invernal impulsa el aumento de la factura del gas en Estados Unidos

Una fuerte tormenta invernal afecta amplias zonas de Estados Unidos y mantiene en alerta a los consumidores por el impacto directo en el costo de la energía, especialmente en la factura del gas natural. El Servicio Meteorológico Nacional reporta fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada desde el viernes y durante el fin de semana, un escenario que incrementa de inmediato el uso de calefacción en los hogares.

Este tipo de clima invernal disruptivo provoca un aumento súbito de la demanda energética. A medida que millones de personas ajustan sus termostatos para enfrentar las bajas temperaturas, el consumo de gas natural se eleva de forma simultánea. Según Eli Rubin, analista senior de energía en EBW AnalyticsGroup , este comportamiento colectivo genera una presión significativa sobre el sistema energético y los precios.

Aunque el impacto inicial se asocia al mayor uso diario, la consecuencia más relevante se concentra en el gas natural, cuya cotización registra un fuerte repunte en los días previos y durante la tormenta. Los precios del gas aumentan alrededor de un 63% desde este lunes, alcanzando su nivel más alto desde diciembre, una señal clara de tensión en el mercado.

¿Por qué la tormenta invernal encarece la factura del gas?

El aumento de la factura del gas se explica por una combinación de factores que se activan de manera simultánea durante eventos climáticos extremos. La demanda de calefacción se dispara cuando las temperaturas descienden de forma generalizada y sostenida, lo que obliga a los sistemas de distribución a operar cerca de su límite.

Rubin señala que este fenómeno no se traduce en un ajuste inmediato de tarifas para los hogares. Las comisiones reguladoras estatales y las empresas de servicios públicos no aplican incrementos abruptos de un mes a otro. En cambio, los mayores costos del gas natural se incorporan de forma progresiva a las facturas, lo que extiende el impacto en el tiempo.

En la práctica, esto significa que los consumidores enfrentan facturas más altas no solo en el ciclo actual, sino también en los meses posteriores a la tormenta. El efecto del alza en el precio del gas se absorbe lentamente, pero termina reflejándose de manera sostenida en el gasto doméstico.

¿Cómo influyen la oferta y la demanda de gas natural durante el frío extremo?

Las temperaturas gélidas no solo elevan la demanda, sino que también afectan la oferta de gas natural. Henry Hoffman, cogestor de cartera del Catalyst Energy Infrastructure Fund, explica que, aunque los inventarios se encuentran en niveles adecuados, la combinación de congelamientos y mayor consumo para calefacción reduce de forma significativa las reservas en las próximas semanas.

Además, el frío extremo puede provocar fallas en los equipos utilizados para la producción y el transporte de gas natural. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos , estos problemas operativos, conocidos como “congelamientos”, limitan el suministro disponible en momentos de alta demanda.

Hoffman añade que parte del gas puede desviarse temporalmente desde instalaciones de gas natural licuado para equilibrar el mercado interno. Esta reconfiguración busca asegurar el abastecimiento, pero no evita la presión alcista sobre los precios.

¿Cuándo se refleja el aumento del gas en las facturas de los hogares?

El encarecimiento del gas natural no se percibe de inmediato en las facturas residenciales. Rubin indica que los incrementos de precios se trasladan de forma gradual y pueden tardar entre seis meses y un año, o incluso más, en reflejarse plenamente en los recibos de los servicios públicos.

La EIA proyecta que los costos del gas natural bajan durante este año, pero vuelven a subir en 2027. Este aumento responde a un crecimiento de la demanda impulsado por la expansión de las exportaciones de gas natural licuado y un mayor consumo en el sector eléctrico, factores que superan el crecimiento de la producción.

En el contexto actual, la tormenta invernal actúa como un catalizador que acelera estas presiones. Como resume Rubin, la reducción de la oferta junto con un aumento sostenido de la demanda genera un fuerte impulso alcista en el precio del gas, un efecto que los hogares comienzan a sentir ahora y continúan percibiendo en los próximos meses.