Vórtice polar en EUA complica carreteras: Consejos clave para conducir

El vórtice polar que afecta amplias regiones de Estados Unidos ha provocado tormentas invernales, nieve intensa y temperaturas bajo cero que complican seriamente la movilidad en carreteras. Autoridades de tránsito y organizaciones de seguridad vial advierten que conducir en estas condiciones incrementa el riesgo de accidentes, especialmente en zonas donde el hielo negro pasa desapercibido para los automovilistas.

Expertos coinciden en que, aunque evitar desplazamientos es la mejor opción durante una tormenta invernal , no siempre es posible. Por ello, recomiendan tomar precauciones adicionales antes de salir a carretera, desde revisar el estado del vehículo hasta modificar los hábitos de manejo para reducir riesgos en superficies resbaladizas.

Además del peligro para los conductores, el frío extremo también puede causar daños mecánicos si el automóvil no está preparado.

Vórtice polar en Estados Unidos: consejos para manejar en carreteras heladas

Durante el vórtice polar, las carreteras heladas representan una de las mayores amenazas. Especialistas recomiendan reducir la velocidad incluso si el camino parece despejado, ya que el hielo negro es casi invisible.

Otro consejo importante es mantener una distancia mayor entre vehículos, ya que esto permite reaccionar con más tiempo ante cualquier imprevisto.

Además, los conductores deben evitar maniobras bruscas en las carreteras. Frenar o girar de forma repentina puede provocar que el auto pierda el control.

En caso de derrape, se recomienda soltar el freno suavemente y girar el volante en la dirección del deslizamiento para recuperar estabilidad. También es fundamental encender las luces, incluso de día, para mejorar la visibilidad.

Tormentas invernales: cómo proteger tu auto del frío y la nieve

Las tormentas invernales también ponen a prueba el estado del vehículo. La batería es uno de los componentes más vulnerables al frío, por lo que se aconseja revisar antes de salir y apagar todos los sistemas eléctricos innecesarios.

Asimismo, se recomienda mantener el tanque de gasolina al menos a la mitad para evitar que las líneas se congelen. Revisar la presión y el estado de las llantas es clave, ya que el frío reduce la presión y afecta la tracción. Si es posible, utilizar neumáticos de invierno mejora considerablemente el agarre sobre nieve y hielo.

Finalmente, las autoridades sugieren llevar en el auto un kit de emergencia con manta, linterna, agua, cargador portátil y pala pequeña. Estas medidas pueden marcar la diferencia si el conductor queda varado por el vórtice polar en Estados Unidos.