Videojuego Fable llegará a PlayStation 5 en otoño de 2026 en EUA como reinicio total

Por primera vez desde el nacimiento de la franquicia, Fable se lanzará en PlayStation 5 (PS5) . El título llegará en otoño de 2026 y marcará un punto de inflexión para la saga, que regresa con una propuesta completamente renovada. Lejos de tratarse de un remake o una continuación directa, el nuevo Fable se presenta como un reinicio diseñado para reinterpretar Albion desde una perspectiva contemporánea, manteniendo intactos los elementos que definieron la identidad original de la serie.

El juego recupera el tono característico que combinó fantasía, humor y decisiones morales impredecibles en la trilogía clásica. La narrativa, el diseño del mundo y la libertad del jugador se sitúan en el centro de la experiencia, con un enfoque que prioriza las consecuencias de cada acción, por pequeña que parezca.

¿Qué tipo de historia propone el nuevo Fable?

La historia inicial presentada sitúa al jugador en la persecución de un forastero misterioso responsable de congelar una aldea entera. A partir de ese punto, el viaje se desarrolla a través de bosques sombríos, pueblos pintorescos y paisajes propios de un cuento de hadas. El jugador asume el rol de héroe, aunque el concepto de heroísmo se aleja de una moralidad absoluta y se construye a partir de elecciones ambiguas y sus consecuencias.

En Albion , las decisiones no solo afectan el rumbo de la historia principal, sino también la forma en que los habitantes recuerdan y reaccionan ante el jugador. Acciones aparentemente triviales pueden convertirse en relatos persistentes dentro del mundo, influyendo en diálogos, relaciones y percepciones. El juego apuesta por una narrativa que se moldea de manera orgánica, donde cada elección contribuye a una leyenda personal única.

¿Cómo funciona el mundo abierto de Albion?

Por primera vez, Albion se presenta como un mundo completamente abierto. El entorno deja de ser un simple escenario para convertirse en un elemento activo de la narrativa. Los personajes no jugables cuentan con rutinas propias, vínculos entre ellos y opiniones que evolucionan con el tiempo. Estas reacciones no se limitan a eventos clave, sino que responden también a acciones menores del jugador.

Algunas decisiones modifican conversaciones específicas, mientras que otras pueden alterar físicamente el mundo, dejando huellas visibles durante largos periodos. Este enfoque refuerza la sensación de que Albion es un espacio vivo, en el que cada recorrido y cada interacción contribuyen a una experiencia distinta. El diseño busca equilibrar el encanto clásico de la saga con sistemas propios de los RPG de acción modernos.

¿Qué novedades presenta el combate en Fable?

El sistema de combate se apoya en una nueva filosofía que permite entrelazar distintos estilos de forma fluida. Los jugadores pueden combinar combate cuerpo a cuerpo, ataques a distancia y magia para definir su propio estilo de lucha. Esta flexibilidad busca reforzar la expresión individual dentro del juego, alineándose con el énfasis en la libertad del jugador.

Criaturas clásicas del universo Fable regresan junto a nuevas amenazas, todas integradas en un mundo que mezcla fantasía, humor y desafíos propios del género. La autoconciencia sigue siendo un rasgo distintivo: el juego se permite cuestionar los clichés del héroe, del propio mundo e incluso del jugador, manteniendo el tono irónico que caracteriza a la saga.

El lanzamiento en PlayStation 5 amplía el alcance de Fable hacia una nueva comunidad de jugadores. La franquicia siempre se ha definido por la diversidad de historias que surgen de las decisiones individuales, y esta llegada a PS5 abre la puerta a nuevas interpretaciones del heroísmo en Albion.