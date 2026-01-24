Bill y Hillary Clinton podrían terminar en prisión por investigación del caso Jeffrey Epstein

El caso Jeffrey Epstein vuelve a sacudir a Washington y ahora coloca en el centro del huracán a Bill Clinton y Hillary Clinton, luego de que un comité clave del Congreso avanzara con un paso que podría traer consecuencias legales serias. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes votó a favor de iniciar un procedimiento por desacato al Congreso, tras considerar que la pareja no acudió a declarar cuando fue citada en el marco de la Investigación sobre sus posibles vínculos con el financista acusado de delitos sexuales.

" We're going to hold both Clintons in criminal contempt of Congress." -@RepJamesComer



Bill didn't show up. Hillary didn't show up. Democrats didn't show up. Jeffrey Epstein claimed to help set up the Clinton Foundation.



They're not above the law. Contempt is coming. pic.twitter.com/CK9u1uMjya — Oversight Committee (@GOPoversight) January 14, 2026

De acuerdo con el panel —de mayoría republicana— los Clinton desobedecieron la citación emitida una semana antes para comparecer en persona y bajo juramento. La negativa a presentarse podría derivar en un proceso penal si el Congreso completa el trámite, elevando la presión sobre una de las familias más influyentes de la política estadounidense.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cámara de Representantes definirá acusación por desacato

La ruta marcada por el comité incluye un siguiente paso decisivo: en dos semanas se realizará una votación del pleno de la Cámara de Representantes para determinar si se formaliza el desacato. Si el pleno lo aprueba, el gobierno podría proceder a procesar a Bill y Hillary Clinton , lo que abriría la puerta a una potencial pena de prisión para uno o ambos, dependiendo de cómo avance el caso.

El argumento de los republicanos, según lo publicado, es que nadie —sin importar su cargo pasado— puede desafiar deliberadamente una citación del Congreso sin consecuencias. En ese contexto, el presidente del comité, James Comer, remarcó la necesidad de que los citados respondan en persona, reforzando la idea de que el procedimiento busca obligar la comparecencia y castigar el incumplimiento.

¿Cuáles son los vínculos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein?

Los legisladores que impulsan el proceso sostienen que existen vínculos con Epstein que ameritan un interrogatorio bajo juramento, incluyendo el uso de su avión privado por parte de Bill Clinton a principios de los 2000. Esa conexión es una de las razones principales por las que el comité busca respuestas directas sobre el tipo de relación que habrían tenido con Epstein y el alcance real de esos contactos.

Sin embargo, los Clinton han rechazado la validez de los citatorios y aseguran que son inválidos porque —según su postura— no tienen un propósito legislativo claro. Aun así, el reporte señala que ambos entregaron declaraciones juradas por escrito en las que describen lo que saben sobre Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años por tráfico sexual.

En paralelo, el comité también espera el testimonio de Ghislaine Maxwell el próximo 9 de febrero, aunque se anticipa que podría invocar su derecho constitucional a guardar silencio. Con ese calendario en marcha, la atención se concentra en la votación del pleno: si el desacato prospera, Bill y Hillary Clinton podrían quedar en la antesala de un escenario judicial por no atender la citación dentro de la Investigación del Congreso relacionada con Jeffrey Epstein.