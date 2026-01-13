“Jeffrey Epstein fue asesinado”: La declaración que reabre uno de los casos más oscuros en EUA

Nuevos detalles de la autopsia de Jeffrey Epstein , condenado por delitos sexuales, serán revelados en febrero y confirmarían que no se suicidó en prisión en 2019, sino que fue asesinado, según aseguró su hermano, Mark Epstein.

La afirmación contradice directamente la versión oficial de las autoridades estadounidenses, que sostienen que Epstein murió por suicidio mientras esperaba juicio en una cárcel federal de Nueva York.

Mark Epstein afirmó que las lesiones observadas en el cuerpo “no coincidían con una muerte por ahorcamiento” y citó el análisis del patólogo Michael Baden, exmédico forense de Nueva York, quien concluyó que “la evidencia apuntaba a un homicidio”.

Sin embargo, el Departamento de Justicia y el FBI reiteraron en revisiones posteriores que no hubo participación de terceros, atribuyendo la muerte a fallas graves de supervisión carcelaria.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La revelación reaviva el debate sobre Epstein

Las afirmaciones de Mark Epstein reavivan una de las muertes más controvertidas del sistema penitenciario estadounidense. El hermano del acusado sostuvo que, tras identificar el cuerpo en 2019, observó lesiones que no coincidían con la versión oficial de un suicidio por ahorcamiento, lo que lo llevó a cuestionar de inmediato las conclusiones de las autoridades.

Ante esas dudas, Epstein contrató al patólogo Michael Baden, exjefe forense de la ciudad de Nueva York, para que presenciara la autopsia realizada por funcionarios municipales. Baden concluyó entonces que las fracturas en el cuello eran más consistentes con un homicidio que con un suicidio, una evaluación que ha sido citada recurrentemente por quienes ponen en duda el relato oficial.

Pese a estas afirmaciones, múltiples revisiones gubernamentales han ratificado que Epstein murió por suicidio. Un informe del inspector general del Departamento de Justicia publicado en 2023 documentó fallas graves de vigilancia y supervisión en la cárcel, pero concluyó que no existían pruebas de la participación de terceros en la muerte.

Los Clinton desafían la citación para testificar en la investigación de Epstein

En paralelo, el caso volvió a escalar en el plano político luego de que Bill y Hillary Clinton se negaran a testificar ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, desafiando citaciones emitidas como parte de la investigación legislativa sobre Epstein.

Los abogados del expresidente y la exsecretaria de Estado comunicaron al presidente del comité, James Comer, que sus clientes no comparecerán a las declaraciones a puerta cerrada, argumentando que ya han proporcionado toda la información relevante relacionada con Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell, actualmente condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual.

La defensa calificó la citación como una maniobra política para desacreditar a rivales, señalando que las órdenes carecen de un propósito legislativo válido y, por lo tanto, serían legalmente inaplicables.

No obstante, la negativa abre la puerta a que el comité evalúe declarar a los Clinton en desacato al Congreso, en un contexto de renovada presión política debido a que el Departamento de Estado ha comenzado a divulgar fotografías y material relacionado con el caso Epstein, como parte de revisiones recientes de archivos oficiales.