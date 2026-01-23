Nueva York inicia la contratación de paleros de nieve: pagan hasta $28 dólares la hora

Ante la llegada de la temporada invernal, la ciudad de Nueva York activó el registro para contratar paleros de nieve de emergencia. Se trata de un empleo temporal que permite generar ingresos durante las tormentas de nieve , colaborando con la limpieza de espacios públicos clave para la circulación y la seguridad urbana.

America, this could be The Big One™️



Winter Storm Fern, by the numbers:

• 40 states

• 2,300 miles

• 240 million people



Flight cancellations / delays (so far):

• Today — 846 / 14,260

• Saturday — 698 / 1,710

• Sunday — 43 / 212



Stay warm this weekend pic.twitter.com/ra51k8F5vt — Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) January 23, 2026

El programa es gestionado por el Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York ( DSNY , por sus siglas en inglés) y se activa en momentos de alta demanda, cuando las condiciones climáticas requieren refuerzos adicionales para retirar nieve y hielo acumulados.

Las personas seleccionadas realizan tareas en paradas de autobús, cruces peatonales, hidrantes, aceras y otras zonas públicas. El objetivo es garantizar el paso seguro de peatones y facilitar el acceso de vehículos de emergencia durante episodios de nieve intensa.

¿En qué consiste el trabajo de palero de nieve en Nueva York?

El trabajo consiste en remover manualmente nieve y hielo en distintos puntos asignados por el DSNY. Es una labor física exigente, que se desarrolla principalmente durante y después de tormentas invernales. La contratación es temporal y se activa únicamente cuando las condiciones climáticas lo requieren.

Este tipo de empleo es habitual cada invierno y suele concentrar una alta demanda de postulantes, ya que no requiere experiencia previa y ofrece una remuneración por hora competitiva.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse como palero?

Para inscribirse en el registro de paleros de nieve, es necesario cumplir con tres condiciones básicas: tener al menos 18 años de edad, estar legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos y contar con la capacidad física para realizar trabajo pesado al aire libre.

El registro se realiza mediante cita previa. Para completar el trámite, los solicitantes deben presentar dos fotografías tipo pasaporte, la tarjeta del Seguro Social y dos identificaciones válidas, como licencia de conducir, pasaporte, identificación escolar con foto o tarjeta IDNYC, junto con sus respectivas copias. Las autoridades recomiendan no asistir a la cita si se presentan síntomas de COVID-19.

¿Cuánto se paga y cómo se cobra este empleo temporal?

El salario base establecido es de $19,14 dólares por hora. En caso de superar las 40 horas trabajadas dentro de una misma semana, la tarifa aumenta a $28,71 dólares por hora, correspondiente al pago de horas extra.

El pago se realiza mediante cheque. Según el DSNY, el tiempo habitual de procesamiento es de entre cuatro y seis semanas, aunque en algunos casos puede extenderse hasta doce semanas.

Este programa representa una fuente de ingresos adicional para muchos residentes durante los meses más fríos del año y forma parte de los operativos de invierno que la ciudad implementa para mantener la seguridad y movilidad en el espacio público.