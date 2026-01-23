Aún puedes aprovechar las ofertas de enero de Sam’s Club en Estados Unidos

Sam’s Club , una de las cadenas mayoristas más reconocidas de Estados Unidos y propiedad de Walmart , activó nuevas promociones hacia el cierre de enero de 2026. La compañía se encuentra en la etapa final de las liquidaciones posteriores a Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de dar salida a productos fuera de temporada y preparar sus tiendas para la próxima campaña de Pascua.

Las ofertas estarán disponibles hasta el domingo 25 de enero e incluyen una amplia variedad de categorías, desde tecnología y artículos para el hogar hasta equipos de ejercicio y productos de consumo diario. La estrategia apunta tanto a liquidar inventario como a atraer a los socios con precios reducidos en artículos de alta rotación.

¿Qué ofertas destacan en Sam’s Club a finales de enero?

En el área de tecnología y hogar, Sam’s Club presenta descuentos relevantes en productos de uso cotidiano. Entre las promociones disponibles se encuentra una freidora de aire portátil Ninja con una rebaja de $30 dólares, una computadora portátil con Windows 11 con un descuento de $300 dólares y una aspiradora Powerclean con $40 dólares menos sobre su precio habitual.

Para quienes buscan comenzar el año con objetivos relacionados con la actividad física, la cadena ofrece promociones en equipos de entrenamiento. Las cintas de correr ProForm cuentan con descuentos de hasta $300 dólares, mientras que la bicicleta reclinada NordicTrack G LE reduce su precio de $799 a $699 dólares. También se incluyen rebajas significativas en gimnasios en casa de las marcas Centr2 y Marcy Stack.

¿Qué incluye el catálogo de ahorros instantáneos de Sam’s Club?

El catálogo de ahorros instantáneos, vigente hasta el 25 de enero, reúne descuentos en productos actuales y en algunos de los artículos más vendidos de la cadena. Entre ellos se mantiene el pollo rostizado por $5 dólares, uno de los productos más populares entre los socios.

Además, el catálogo destaca una selección de artículos de marca propia Member’s Mark, valorados por los clientes por su relación entre precio y calidad. Entre los productos incluidos se encuentran miel 100% pura y sin filtrar Nature Nate, pesto de albahaca italiana Member’s Mark, salsa marinara casera de Rao y pollo rostizado sazonado Member’s Mark.

La lista de ofertas también abarca agua de coco Vita Coco, contenedores Rubbermaid EasyStore con tapa, platos de papel Member’s Mark Ultra, sartenes antiadherentes Tramontina en set de dos piezas, champán de California Cook y toallas de papel Bounty. Se suman bandejas de entretenimiento Member’s Mark, kits de ensalada del suroeste y ramen Samyang Buldak Carbonara en presentación de tazón.