Vacantes para Walmart EUA: buscan conductores con beneficios desde el primer día

Walmart publicó oportunidades laborales para conductores en su flota privada de transporte y centros de distribución en Estados Unidos . Estos puestos se enfocan en operar camiones Clase A para transportar mercancía entre instalaciones y tiendas, con beneficios desde el primer día.

¿Qué requisitos piden para ser conductor en Walmart?

Para aspirar a los empleos de conductor en Walmart, los candidatos deben cumplir con varios requisitos específicos según el tipo de puesto:



Licencia comercial (CDL-A) con endoso de materiales peligrosos (Hazmat), o estar dispuesto a obtener dicho endoso dentro de los 120 días posteriores a la contratación.



con endoso de materiales peligrosos (Hazmat), o estar dispuesto a obtener dicho endoso dentro de los 120 días posteriores a la contratación. Experiencia mínima de 30 meses trabajando a tiempo completo en conducción de tractocamión o remolque clase A en los últimos cuatro años.



trabajando a tiempo completo en conducción de tractocamión o remolque clase A en los últimos cuatro años. Historial de conducción limpio, con no más de dos infracciones móviles en los últimos tres años y sin violaciones graves, accidentes prevenibles o fallecimientos en el historial por diez años.



con no más de dos infracciones móviles en los últimos tres años y sin violaciones graves, accidentes prevenibles o fallecimientos en el historial por diez años. Para algunas posiciones de conductor de patio o ciudad, puede requerirse solo una licencia estatal válida con la promesa de obtener la CDL dentro de seis meses.

Además, en muchos casos se espera que el postulante viva cerca del centro de operaciones correspondiente o esté dispuesto a establecer residencia en un radio requerido por la empresa.

¿Cómo aplicar a los trabajos de conductor en Walmart?

Visita el sitio oficial de carreras de Walmart y filtra por Drivers & Transportation o introduce “driver” en la búsqueda de empleos.



Lee detalladamente la descripción del puesto que te interese, incluyendo requisitos, ubicación y tipo de contrato.



Completa la aplicación en línea con tus datos personales y profesionales, adjuntando tu licencia CDL y otros documentos solicitados.



Sigue el estado de tu aplicación desde tu perfil en el portal de carreras; recibirás actualizaciones por correo electrónico.

Los empleos de conductor en Walmart ofrecen estabilidad, beneficios como días de vacaciones pagados, seguro médico y planes de retiro, además de pago por millaje y bonificaciones por conducción segura.

Si necesitas ayuda durante el proceso, Walmart también proporciona apoyo a candidatos a través de contacto directo con su equipo de reclutamiento.