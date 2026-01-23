Aumentan fraudes a usuarios de Apple Pay pese a sus medidas de seguridad

Apple Pay se ha consolidado como uno de los sistemas de pago digital más utilizados a nivel global, con cientos de millones de usuarios activos y más de un billón de transacciones registradas solo durante 2025. Su crecimiento sostenido y la confianza que despierta el ecosistema de Apple lo han convertido también en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes, según advirtió la empresa de ciberseguridad ESET.

De acuerdo con la compañía, el incremento de fraudes no se debe a fallas técnicas en la plataforma, sino al uso de técnicas de ingeniería social para manipular a los usuarios. Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET, explicó que Apple Pay cuenta con mecanismos avanzados como autenticación biométrica y tokenización para proteger los datos de las tarjetas. Sin embargo, estas barreras pueden ser sorteadas cuando las víctimas entregan información sensible de forma voluntaria bajo engaño.

Los expertos identificaron seis modalidades de fraude que afectan a usuarios de Apple Pay y de otros servicios de pago digital similares.

¿Cuáles son los fraudes más comunes que afectan a Apple Pay?

Uno de los métodos más frecuentes es el phishing. En este caso, los usuarios reciben mensajes, correos electrónicos o llamadas que aparentan provenir de Apple o de entidades bancarias. Los estafadores utilizan excusas como premios, reembolsos o bloqueos de cuenta para inducir a la víctima a ingresar datos personales en sitios falsos, lo que permite asociar la tarjeta a un monedero fraudulento.

También se detectaron fraudes en plataformas de compraventa digital. Allí, los delincuentes usan tarjetas robadas vinculadas a Apple Pay para adquirir productos de alto valor. Cuando el titular legítimo desconoce el cargo, el vendedor debe devolver el dinero, aunque el artículo ya haya sido enviado.

Otra modalidad es el pago en exceso. El estafador simula una compra, envía un monto mayor al acordado y solicita la devolución de la diferencia a través de Apple Cash u otros servicios como Venmo o Zelle. La operación inicial se realiza con una tarjeta robada, lo que genera una doble pérdida para la víctima.

¿Cómo funcionan los pagos falsos y no solicitados?

El fraude de pago no solicitado comienza cuando la víctima recibe dinero de manera inesperada en Apple Pay. Posteriormente, el supuesto remitente solicita la devolución por otro medio. Al detectarse el uso fraudulento de la tarjeta original, tanto el importe recibido como el reembolso deben devolverse al titular legítimo.

En el caso del recibo falso, el estafador envía una captura de pantalla que simula un pago realizado, afirmando que el dinero se encuentra “en custodia”. Con ese argumento, pide el envío del producto. Sin embargo, Apple Pay no retiene fondos en custodia, por lo que el pago nunca se concreta.

También se registran ataques mediante redes Wi-Fi públicas. Los delincuentes crean conexiones falsas en espacios concurridos, como aeropuertos o cafeterías, para interceptar el tráfico y redirigir a portales que imitan servicios de Apple. Así, obtienen credenciales del Apple ID y acceden a los fondos.

¿Qué señales alertan sobre un posible fraude en Apple Pay?

Las estafas suelen incluir mensajes inesperados que generan urgencia o temor, solicitando datos personales, financieros o códigos de autenticación. También resulta sospechoso cualquier pedido de devolución de dinero por canales alternativos o la exigencia de enviar productos sin confirmar el ingreso real del pago.

ESET recordó que ni Apple ni los bancos solicitan códigos de autenticación de dos factores. Según Micucci, aunque estas estafas pueden parecer extendidas, identificar las señales de alerta es clave para proteger la información personal y financiera de los usuarios de Apple Pay.