Borrar datos caché de tu iPhone ayuda con el rendimiento de tu dispositivo

El uso cotidiano de aplicaciones y navegadores en el iPhone implica la acumulación progresiva de datos temporales conocidos como caché . Estos archivos incluyen imágenes, scripts e información de inicio de sesión que permiten que las apps y los sitios web se carguen más rápido. Sin embargo, cuando se acumulan en exceso, pueden afectar el rendimiento general del dispositivo, provocar fallos o ralentizar tareas básicas.

Apple ofrece distintas formas de eliminar estos datos y recuperar fluidez en el funcionamiento del teléfono. Convertir esta práctica en un hábito puede ayudar a mantener el sistema más ágil y con mayor espacio disponible, sin necesidad de borrar información personal relevante.

Borrar la caché de Safari y los datos de sitios web

Safari almacena archivos temporales de cada sitio visitado para acelerar futuras cargas. Con el tiempo, estos datos pueden generar lentitud o errores en la navegación. Para eliminarlos, se debe acceder a Configuración, ingresar en Aplicaciones, seleccionar Safari y tocar la opción para borrar el historial y los datos de sitios web. El sistema permite elegir el período de tiempo, siendo posible eliminar todo el historial.

Este proceso borra cookies y caché, pero no elimina marcadores ni contraseñas guardadas. Para una limpieza más específica, también es posible eliminar únicamente los datos de sitios web desde el menú avanzado de Safari, lo que obliga a volver a iniciar sesión en algunos servicios.

Eliminar la caché en Chrome y gestionar aplicaciones

Chrome cuenta con herramientas internas para borrar datos de navegación sin salir de la aplicación. Desde el menú de configuración, se puede acceder a la sección de privacidad y seguridad y eliminar imágenes y archivos almacenados en caché, junto con cookies u otros datos si se desea una limpieza más profunda. Esto fuerza a que los sitios se recarguen desde cero y puede resolver problemas de rendimiento.

Por otro lado, muchas aplicaciones no ofrecen una opción directa para borrar la caché. En estos casos, iOS 26 permite descargar o eliminar aplicaciones desde el apartado de almacenamiento del iPhone. Descargar una app elimina la aplicación pero conserva sus datos, mientras que eliminarla borra toda la información asociada. Las apps de redes sociales, juegos y streaming suelen acumular grandes volúmenes de caché, por lo que esta opción puede liberar varios gigabytes de espacio.

Reiniciar el iPhone para limpiar caché del sistema

Además de los datos visibles, el sistema operativo almacena archivos temporales en segundo plano. Reiniciar el iPhone permite limpiar este caché del sistema, actualizar la memoria y mejorar el rendimiento general. El proceso puede realizarse con los botones físicos o desde el menú de configuración. Un reinicio periódico contribuye a un funcionamiento más estable y fluido del dispositivo.