“Fern”: La tormenta invernal que podría paralizar EUA: cortes de energía y temperaturas bajo cero en varios estados

La tormenta invernal de gran alcance que se aproxima a Estados Unidos, ahora bautizada Fern por The Weather Channel , ha encendido las alertas de meteorólogos y autoridades por el riesgo de apagones eléctricos causados por temperaturas extremadamente bajas, acumulación de hielo y nieve.

El fenómeno climático, nombrado en relación con la aprendiz humana Fern de la elfa maga Frieren, se espera que afecte zonas desde el sur hasta el este del país durante el fin de semana, con impactos en carreteras, infraestructura y servicios básicos.

Las previsiones indican que esta tormenta traerá nieve intensa, aguanieve, lluvia helada y frío ártico que podría hacer descender las temperaturas por debajo de -30 grados en algunas regiones. Esta combinación meteorológica pone presión sobre la red eléctrica, que debe suministrar energía para calefacción y servicios en medio de condiciones peligrosas.

Expertos advierten que la acumulación de hielo en árboles y cables, junto con el peso de la nieve, puede causar daños en las líneas eléctricas y equipos de distribución. Además, la alta demanda de calefacción puede saturar los sistemas de generación y transmisión de energía, aumentando el riesgo de cortes de electricidad prolongados en varias comunidades a lo largo del país.

Winter Storm Fern will bring heavy snow and a wintry mix to millions across the Northeast, mid-Atlantic and Ohio Valley Saturday night into Sunday, severely impacting travel. See how the forecast has changed here. https://t.co/Iyd9lSQlhf pic.twitter.com/qShdjf6XWF — The Weather Channel (@weatherchannel) January 22, 2026

¿Por qué el frío extremo puede provocar apagones eléctricos?

Las tormentas invernales combinan varios factores que ponen en riesgo el suministro de electricidad. El frío extremo incrementa el consumo energético de forma abrupta, mientras que el hielo y la nieve pueden dañar físicamente la infraestructura. Además, las bajas temperaturas complican el trabajo de las cuadrillas eléctricas, retrasando la restauración del servicio cuando ocurren fallas.

Expertos señalan que este tipo de eventos son especialmente desafiantes para regiones del sur y centro del país, donde la red eléctrica no siempre está diseñada para soportar heladas intensas o acumulaciones prolongadas de hielo.

¿Qué regiones podrían enfrentar mayores riesgos por la tormenta invernal?

La tormenta invernal se desplazará por varias zonas del país, afectando desde regiones centrales hasta el este de Estados Unidos, donde se espera una combinación peligrosa de nieve, hielo y viento. Estas condiciones aumentan la probabilidad de apagones, interrupciones en servicios básicos y dificultades en el transporte.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada mediante alertas oficiales, reducir el consumo eléctrico cuando sea posible y prepararse ante la posibilidad de quedarse sin energía, especialmente en áreas donde el frío extremo podría prolongarse durante varios días.