Costco vende televisores por menos de $300 dólares: estos son los modelos más accesibles en Estados Unidos

Costco Wholesale , minorista con presencia en Estados Unidos , comercializa televisores orientados tanto a uso básico como a streaming en hogares que buscan opciones por menos de $300 dólares. La selección de modelos incluye principalmente pantallas más pequeñas y económicas, ideales para habitaciones secundarias, cocinas o como televisores adicionales para miembros.

Dentro de la categoría de televisores de 32 pulgadas o menores que Costco ofrece, varios modelos han tenido precios por debajo de los $300 regularmente. Entre ellos se encuentra el Hisense 32” Class (A45NF Series) con resolución Full HD y sistema básico, con precios cercanos a $109.99 en algunos periodos de venta.

Además, informes de precios en tiendas físicas han registrado que otro modelo Hisense 32A45K 1080p LED LCD TV ha cotizado incluso desde $49.97 en ciertos almacenes Costco, aunque puede estar sujeto a disponibilidad variable según la ubicación y el inventario del establecimiento.

Costco incluye en sus ofertas televisores con funciones Smart TV integradas, acceso a aplicaciones de streaming y conectividad Wi-Fi, lo que permite a los usuarios reproducir contenido de plataformas populares sin necesidad de dispositivos externos. Sin embargo, la selección de televisores en el rango inferior de precio se concentra en pantallas de hasta 32 pulgadas.

¿Qué televisores económicos están disponibles en Costco por menos de $300?

Los televisores por debajo de $300 dólares en Costco tienden a ser modelos compactos, principalmente de 32 pulgadas, que ofrecen resolución HD o Full HD y características básicas de conectividad. El Hisense 32” A45NF Series es uno de los que aparecen con precio cercano a $109,99 dólares, mientras que versiones similares como el Hisense A45K 32” han tenido precios mucho más bajos en tiendas físicas.

¿Qué considerar antes de comprar un televisor económico en Costco?

Al evaluar televisores por menos de $300 dólares en Costco, es importante tener en cuenta que los modelos más económicos suelen ser de tamaño reducido y con especificaciones de gama baja o media. Las opciones con funciones Smart TV integradas pueden brindar acceso a plataformas de streaming, pero es recomendable revisar las características de conectividad, calidad de imagen y disponibilidad en almacenes locales antes de decidir la compra.