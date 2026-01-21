Video viral en Minnesota: Hombre con rifle custodia su vecindario tras operativos del ICE

En redes sociales se ha vuelto viral un impactante video que muestra a un hombre armado parado frente a su casa en Minnesota, Estados Unidos, con el propósito declarado de “proteger” su vecindario” de las recientes redadas de detención que lleva a cabo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la región.

Según usuarios de redes, el hombre equipado con un rifle se mantuvo en la entrada de su propiedad mientras varias operaciones de ICE ocurrieron en las calles de la ciudad, lo que ha generado preocupación y debate sobre la tensión social que estas acciones federales han provocado en la comunidad local de Minnesota.

El video ha sido compartido multitud de veces con comentarios que reflejan tanto apoyo como crítica hacia la presencia de armas frente a los operativos migratorios, donde autoridades federales han detenido a inmigrantes y en algunos casos incluso a ciudadanos mientras realizan sus labores.

#ULTIMAHORA | 🇺🇸 | TENSIÓN EN St. Paul TRAS OPERATIVOS DE ICE



🚨 Un video que se ha vuelto viral muestra a un hombre armado con un rifle parado frente a su casa en St. Paul, Minnesota, diciendo que está ahí para “proteger a su vecindario” tras múltiples avistamientos de agentes… pic.twitter.com/oCKZYzBvsu — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) January 19, 2026

Tensión en Minnesota por las redadas del ICE

La grabación que circula en plataformas como TikTok o Twitter muestra al hombre parado en la nieve con un rifle, afirmando que su intención no es “intimidar” sino cuidar a los residentes ante lo que él percibe como un riesgo por las operaciones del ICE en Minnesota.

Las redadas de inmigración en la zona forman parte de una serie de operativos que han generado reacciones encontradas entre los vecinos, algunos de los cuales han denunciado un uso excesivo de la fuerza o detenciones que consideraban injustificadas.

Personas que apoyan al hombre del video consideran que su acción representa la defensa de su comunidad ante lo que describen como “intrusión” de agentes federales, mientras que críticos señalan el riesgo que implican la presencia de armas en situaciones de confrontación con autoridades.