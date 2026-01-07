Un agente del ICE dispara y mata a una mujer dentro de un carro en Minneapolis

Una mujer murió este miércoles en Minneapolis, Minnesota, tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo migratorio, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, describió a la víctima como "una alborotadora violenta" y aseguró que "usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos", calificando el hecho como un "acto de terrorismo interno". Según su versión, un agente de ICE abrió fuego en "disparos defensivos" al "temer por su vida".

Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.… — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) January 7, 2026

"La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE heridos se recuperen por completo", escribió la funcionaria en redes sociales, sin revelar la identidad ni la nacionalidad de la víctima.

El operativo tuvo lugar mientras los oficiales de ICE realizaban acciones en Mineápolis, donde se reportó la detención acumulada de más de 1,000 migrantes, incluidos ciudadanos de Ecuador, México y El Salvador, con más de 150 detenidos solo el lunes, marcando la mayor operación migratoria en lo que va del año.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Alcalde de Mineápolis denuncia caos por operativo de ICE

Tras el tiroteo, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, criticó duramente la presencia de agentes federales en la ciudad:

"La presencia de agentes federales de inmigración está sembrando el caos en la ciudad. Demandamos que ICE abandone la ciudad inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas", escribió en X.

El operativo migratorio comenzó el domingo y se reforzó el lunes, con un total de 2,100 agentes desplegados en Mineápolis. De ellos, 1,500 oficiales de ICE se encargan de detener y deportar migrantes, mientras que 600 agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Las protestas de residentes de Mineápolis han aumentado mientras continúan los operativos, en un contexto de tensión creciente entre la comunidad y las autoridades federales de inmigración.