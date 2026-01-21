Xbox Developer Direct 2026: fecha y horarios en Estados Unidos del evento digital de Microsoft

Como viene ocurriendo desde hace varios años, Microsoft celebrará este 22 de enero una nueva edición del Xbox Developer Direct. Este evento digital volverá a servir como una ventana al futuro inmediato de Xbox Game Studios y de la estrategia de la compañía en la industria del videojuego, con anuncios centrados en títulos que llegarán a Xbox Series X|S, PC y, en algunos casos, también a otras plataformas.

It's officially Developer_Direct season!



Join us on January 22 at 10am PT for an exclusive look at Fable, Forza Horizon 6, and Beast of Reincarnation: https://t.co/FvFUT7RzVZ | #DeveloperDirect pic.twitter.com/GMRpVDxucs — Xbox (@Xbox) January 8, 2026

El Xbox Developer Direct se ha consolidado como una de las primeras grandes citas del calendario anual del sector, ya que permite conocer de primera mano los planes de Microsoft para los próximos meses. En esta edición, la compañía ya ha confirmado los videojuegos que protagonizarán la presentación, lo que permite anticipar el enfoque del evento.

El directo podrá seguirse a través de los canales oficiales de Xbox en plataformas como YouTube y Twitch, manteniendo el formato digital de años anteriores y facilitando el acceso a jugadores de distintas regiones. El evento comenzará a la 01:00 PM en Washington-Estados Unidos. La duración estimada del evento será de entre cincuenta minutos y una hora, tomando como referencia las ediciones celebradas en años anteriores.

¿Qué juegos estarán presentes en el Xbox Developer Direct 2026?

Según la información publicada en el blog oficial de Xbox, el evento tendrá tres grandes protagonistas. Uno de ellos será Fable , la nueva entrega de la conocida saga desarrollada por Xbox Game Studios. También ocupará un lugar destacado Forza Horizon 6 , la próxima evolución de la franquicia de conducción de mundo abierto.

El tercer título confirmado es Beast of Reincarnation , que completará el trío de juegos en los que se centrará esta edición del Developer Direct. Estos anuncios refuerzan la importancia del evento como escaparate de las principales producciones de Microsoft.

¿A qué plataformas llegarán los anuncios del evento?

El Xbox Developer Direct 2026 no estará enfocado exclusivamente en el ecosistema Xbox. En línea con la estrategia multiplataforma adoptada por Microsoft, algunos de los títulos presentados también llegarán a PC y, en determinados casos, a PlayStation 5. Esta orientación amplía el interés del evento más allá de los usuarios de Xbox Series X|S y lo convierte en una cita relevante para una audiencia más amplia dentro del sector del videojuego.