Propietarios de vivienda, atentos: así impacta la nueva ley fiscal en tu declaración ante el IRS

El Servicio de Impuestos Internos ( IRS ) comenzará a aceptar declaraciones de impuestos a partir del 26 de enero . Para esta temporada, las deducciones disponibles para propietarios de vivienda se mantienen en gran medida en línea con años anteriores, aunque se incorporan ajustes derivados de la nueva ley de impuestos y gastos aprobada el año pasado.

The 2026 tax filing season kicks off on Jan. 26 but some taxpayers can use #IRS Free File now for a head start. Learn more and check if you're eligible: https://t.co/WKclAw2UZ0 pic.twitter.com/6BGzft55P7 — IRSnews (@IRSnews) January 21, 2026

Una de las decisiones centrales para los contribuyentes es optar por detallar deducciones o aplicar la deducción estándar. Detallar implica sumar gastos elegibles —como intereses hipotecarios, impuestos estatales y locales, y donaciones benéficas— y utilizar esta opción solo si el total supera el monto estándar permitido por el IRS.

Para 2025, la deducción estándar es de $15.750 dólares para contribuyentes solteros y de $31.500 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta. Estos montos explican por qué, desde la entrada en vigor de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, menos personas optan por detallar sus deducciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona la deducción por intereses hipotecarios?

La deducción por intereses hipotecarios continúa siendo una de las exenciones fiscales más relevantes para los propietarios de viviendas que detallan sus gastos. Según el IRS, los contribuyentes pueden deducir los intereses pagados sobre hasta $750.000 dólares de deuda hipotecaria, o hasta $375.000 dólares en el caso de personas casadas que presentan declaraciones por separado.

Aunque su uso ha disminuido debido al aumento de la deducción estándar, sigue siendo una opción para quienes tienen gastos combinados elevados. Para estos contribuyentes, la suma de intereses hipotecarios, impuestos estatales y locales, y donaciones benéficas puede superar el umbral de la deducción estándar, haciendo conveniente la presentación detallada.

¿Qué otras deducciones pueden aplicar los propietarios de viviendas?

Además de los intereses hipotecarios, existen otras deducciones habituales para propietarios de viviendas, de acuerdo con información de NerdWallet. Una de ellas corresponde a los intereses de préstamos con garantía hipotecaria y líneas de crédito con garantía hipotecaria (HELOC). Sin embargo, esta deducción solo es válida si los fondos se utilizaron para mejoras calificadas en la vivienda. Cuando el dinero se destina a otros fines, como la consolidación de deudas, los intereses no son deducibles.

Otra deducción posible es la de gastos de oficina en casa. Esta aplica únicamente para trabajadores por cuenta propia que realizan sus actividades desde el hogar. En estos casos, pueden deducirse gastos vinculados al negocio, como una parte del alquiler, los servicios públicos y los impuestos prediales. Los empleados que trabajan de forma remota y reciben un formulario W-2 no califican para esta deducción.

También se contemplan deducciones por mejoras médicamente necesarias en el hogar. Los propietarios pueden deducir los costos asociados a la instalación de equipos médicos o a adaptaciones indispensables, como rampas de acceso para personas que utilizan sillas de ruedas.

¿Qué cambios fiscales afectan a los propietarios este año?

La temporada fiscal incorpora dos cambios relevantes derivados de la ley de impuestos y gastos promulgada el año pasado. El primero es la ampliación del límite de la deducción por impuestos estatales y locales, conocida como SALT. El tope pasa de $10.000 a $40.000 dólares, permitiendo deducir hasta ese monto en impuestos prediales combinados con impuestos estatales y locales sobre la renta o las ventas.

Los contribuyentes solteros pueden deducir hasta $40.000 dólares, mientras que las parejas casadas que presentan declaraciones por separado pueden deducir hasta $20.000 cada una. Esta deducción comienza a eliminarse gradualmente para quienes tienen ingresos brutos ajustados superiores a $500.000 dólares. El beneficio concreto dependerá de factores como el lugar de residencia, el tipo de propiedad y el nivel de impuestos pagados.

El segundo cambio clave es la eliminación gradual de los créditos fiscales por mejoras del hogar vinculadas a la eficiencia energética. Estos créditos, orientados a compensar gastos como la instalación de paneles solares o mejoras de aislamiento, dejaron de aplicarse a finales de 2025. Para utilizarlos en esta temporada, las mejoras debieron haberse completado antes del 31 de diciembre de 2025, no solo adquiridas.