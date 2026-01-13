Riesgo de multas: Enero tiene dos fechas cruciales para la declaración de impuestos en Estados Unidos

Enero vuelve a marcar momentos decisivos para millones de contribuyentes en Estados Unidos en relación con la declaración de impuestos. Con el inicio de una nueva temporada fiscal, el Servicio de Impuestos Internos ( IRS , por sus siglas en inglés) estableció dos fechas relevantes que impactan tanto en quienes realizan pagos estimados como en quienes se preparan para presentar su declaración anual.

Monday, January 26, 2026, will be the first day of the nation’s 2026 filing season. #IRS expects to receive about 164 million individual income tax returns this year, with most people filing electronically. Find more info here: https://t.co/W3B7eLghtQ pic.twitter.com/Tfqi0YP9Ia — IRSnews (@IRSnews) January 8, 2026

La temporada de impuestos suele generar dudas y errores que pueden derivar en demoras en los reembolsos o incluso en revisiones por parte del IRS. Por ese motivo, conocer los plazos y obligaciones vigentes es clave para cumplir correctamente con el proceso y evitar sanciones innecesarias.

¿Cuándo es la fecha límite para los contribuyentes?

El 15 de enero de 2026 corresponde al vencimiento del pago del cuarto trimestre del año fiscal 2025. Esta obligación aplica a los contribuyentes que realizan pagos trimestrales al IRS, como trabajadores por cuenta propia o personas con ingresos que no tienen retención automática de impuestos, de acuerdo con la información de Intuit TurboTax .

Aunque el calendario ya se ubica en 2026, este pago completa las obligaciones correspondientes a 2025. No cumplir con los pagos trimestrales puede derivar en sanciones que incluyen multas e intereses. Esto se relaciona con el sistema tributario estadounidense de “pago por uso”, que exige que los impuestos se abonen a medida que se generan los ingresos cuando no existe un empleador que retenga los montos correspondientes.

Si bien es posible regularizar el pago durante la temporada de impuestos, hacerlo de ese modo puede implicar cargos adicionales. Para algunos contribuyentes, el IRS contempla reglas de “puerto seguro” que permiten evitar sanciones en situaciones específicas, como haber atravesado un evento fortuito, un desastre u otra circunstancia inusual e imprevista. También pueden quedar exentos quienes se jubilaron después de los 62 años o quienes quedaron discapacitados durante el año fiscal.

Además, aquellos que hayan pagado al menos el 90 % del impuesto adeudado para 2025 mediante pagos trimestrales pueden evitar la multa incluso si el 10 % restante se abona más adelante. El IRS detalla estas condiciones en su sitio web oficial.

¿Cuándo comienza oficialmente la temporada de impuestos 2026?

La segunda fecha relevante de enero es el 26 de enero de 2026, cuando el IRS comenzará a aceptar y procesar las declaraciones federales correspondientes al año fiscal 2025. Desde ese momento, los contribuyentes podrán presentar sus formularios, con plazo final hasta el 15 de abril.

El IRS recomendó crear una Cuenta Individual en Línea antes de iniciar la declaración. Estas cuentas, disponibles las 24 horas del día, permiten consultar saldos, pagos y registros fiscales, y solo requieren una identificación con fotografía para su registro.

Durante esta temporada, millones de contribuyentes podrían recibir sus reembolsos más rápido si utilizan el método de depósito directo recomendado por el IRS. Además, la agencia emitió recientemente una advertencia dirigida a usuarios de Venmo y PayPal ante un cambio en los requisitos de presentación que entró en vigor a comienzos de este mes.