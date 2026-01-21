Clima peligroso en Estados Unidos: vuelos suspendidos y caos en autopistas por intensa tormenta invernal

Una tormenta invernal de gran alcance continúa moviéndose por el centro y este de Estados Unidos, provocando condiciones climáticas extremas que ya están afectando el transporte aéreo y terrestre en múltiples estados. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas por nieve y hielo, mientras se espera que el sistema meteorológico empeore en las próximas horas, generando riesgos importantes en carreteras y cancelaciones de vuelos.

Las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas han comenzado a ajustar operaciones ante la posibilidad de que miles de vuelos sean cancelados o retrasados en los principales aeropuertos del país, afectando tanto a viajeros domésticos como internacionales. En centros de tránsito como Chicago, Detroit y Cleveland ya se prevén interrupciones significativas en los itinerarios previstos, mientras que la presencia de nieve y hielo en pistas y calles complica las labores de deshielo y mantenimiento.

A los usuarios que tienen planes de viaje en los próximos días se les recomienda verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas y considerar alternativas ante posibles cambios. La acumulación de nieve y la formación de hielo en carreteras interestatales pueden transformar rutas habitualmente transitables en pasajes “difíciles” o incluso “peligrosos” para los automovilistas, según los pronósticos oficiales.

¿Cuál es el pronóstico sobre la tormenta invernal y las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos?

Las grandes aerolíneas y los aeropuertos más importantes han activado protocolos de seguridad ante la llegada de la tormenta que afecta a decenas de estados. El avance de la nieve obligará a suspender o reprogramar miles de vuelos, tanto nacionales como internacionales, lo que ha generado una ola de modificaciones en los itinerarios de pasajeros que planeaban viajar esta semana.

Los meteorólogos advierten que la situación empeorará en las próximas 48 a 72 horas, cuando el sistema frontal frío alcance zonas más densamente pobladas. La presencia de hielo y baja visibilidad obligará a las autoridades aeroportuarias a tomar decisiones difíciles para priorizar la seguridad de los viajes aéreos. Esto incluye cancelaciones preventivas incluso antes de que llegue la nieve más intensa.

Advertencia de viaje por nieve y carreteras peligrosas

Además de las interrupciones en el transporte aéreo, se ha emitido una advertencia generalizada para quienes planean viajes por carretera en varias regiones del país. El Servicio Meteorológico ha señalado que las principales carreteras interestatales pueden volverse resbaladizas y peligrosas por acumulación de nieve y formación de hielo.

Las autoridades estatales de transporte han desplegado equipos de limpieza y salado para mejorar las condiciones de las rutas, pero han enfatizado que incluso con estas medidas, las condiciones de viaje serán complicadas. A los conductores se les ha pedido extremar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, evitar desplazamientos no esenciales hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.

En resumen, la tormenta invernal que actualmente azota gran parte de Estados Unidos no solo está provocando cancelaciones masivas de vuelos, sino que también ha activado advertencias por condiciones peligrosas en las carreteras, lo que podría afectar por completo los planes de viaje de millones de personas en los próximos días.