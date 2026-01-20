PS5 lanza en EUA control de edición limitada inspirado en la saga de videojuego Marathon

La llegada de Marathon a PlayStation 5 el 5 de marzo de 2026 marca el regreso de una de las sagas más influyentes del género shooter en los videojuegos y, al mismo tiempo, introduce el DualSense Marathon edición limitada. Este control especial acompaña el estreno del nuevo título multijugador desarrollado por Bungie y refuerza la apuesta de PlayStation por la personalización del hardware y la inmersión en la experiencia de juego.

La combinación entre un lanzamiento de alto perfil y un periférico diseñado específicamente para ese universo refleja una estrategia orientada a integrar narrativa, estética y jugabilidad. El DualSense edición limitada surge de una colaboración directa entre Sony Interactive Entertainment y Bungie, con el objetivo de trasladar la identidad visual y conceptual de Marathon al control de PS5.

El anuncio despertó interés tanto en la comunidad gamer como entre coleccionistas de accesorios oficiales, ya que se trata de un producto concebido como homenaje al legado de la franquicia y como una extensión tangible de su nuevo enfoque de ciencia ficción.

¿Cómo es el diseño del DualSense Marathon edición limitada?

El DualSense Marathon mantiene la forma y distribución características del control de PlayStation 5, pero incorpora una estética inspirada en el universo del juego. Gráficos de alto contraste, patrones geométricos y detalles visuales evocan la atmósfera futurista y tensa de Marathon.

La paleta de colores y los acabados están directamente relacionados con la identidad visual de Tau Ceti IV, la colonia perdida donde se desarrolla la nueva entrega. Este enfoque convierte al control en una pieza de colección pensada para jugadores que valoran tanto la funcionalidad como el diseño exclusivo dentro del ecosistema PlayStation.

Desde Bungie señalaron que el objetivo del diseño fue transmitir la intensidad y el misterio que definen a la saga, equilibrando forma y función para que el control se sienta como una extensión auténtica del universo Marathon.

¿Qué funciones mantiene el DualSense para la experiencia en PS5?

Más allá de su apariencia, el DualSense Marathon edición limitada conserva todas las características técnicas que definen la experiencia de juego en PS5. Entre ellas se encuentran la respuesta háptica y los gatillos adaptativos, elementos clave para una mayor inmersión.

Estas funciones permiten percibir con mayor realismo distintas acciones dentro del juego, como el retroceso de las armas o la tensión al interactuar con el entorno. El control fue concebido para acompañar cada incursión y potenciar la sensación de riesgo y logro que propone el nuevo enfoque multijugador de Marathon.

El lanzamiento del DualSense edición limitada será simultáneo al estreno del juego y estará disponible en cantidades limitadas a nivel global, lo que refuerza su carácter exclusivo dentro del catálogo de periféricos de PlayStation.

¿Cuál es la historia y el nuevo enfoque de la saga Marathon?

Marathon fue desarrollada originalmente por Bungie en la década de 1990 y es reconocida por haber introducido una narrativa profunda en el género FPS. La trilogía original exploró temas como la inteligencia artificial y los universos paralelos a través de terminales y mensajes ocultos, con una ambientación oscura y un fuerte énfasis en la exploración.

La nueva entrega reinventa la saga como un extraction shooter multijugador. Ambientada en el planeta Tau Ceti IV en el año 2893, propone a los jugadores asumir el rol de corredores cibernéticos que buscan artefactos y tecnología en un entorno hostil. La experiencia combina enfrentamientos contra enemigos controlados por la IA y contra otros jugadores, con un enfoque PvPvE.

La colaboración entre Sony y Bungie con el DualSense Marathon edición limitada refuerza una propuesta que une pasado y presente, integrando hardware y software en una experiencia pensada para una nueva generación de jugadores.