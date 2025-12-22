SEGA lanza descuentos en PlayStation Store con rebajas de hasta 50%

SEGA puso en marcha una nueva campaña de descuentos denominada Holiday Sale que alcanza a varias plataformas, incluida la PlayStation Store. La promoción reúne una selección de títulos recientes y clásicos de su catálogo, con rebajas que llegan hasta el 50 %, y estará disponible lo que resta de diciembre.

La iniciativa incluye lanzamientos destacados de la compañía junto con franquicias consolidadas, lo que permite a los usuarios acceder a una oferta variada. Aunque la campaña es multiformato, la tienda digital de PlayStation concentra una parte importante de los juegos incluidos.

Descuentos en lanzamientos recientes y franquicias de SEGA

Dentro de la promoción se encuentran títulos que han llegado recientemente al mercado, como Sonic Racing: CrossWorlds y Shinobi: Art of Vengeance, ambos con rebajas del 30 %. También figuran producciones de amplio reconocimiento entre los seguidores de la compañía, como Metaphor: ReFantazio, con un descuento del 50 %, y Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition, que reduce su precio a la mitad.

Juegos destacados en la PlayStation Store

En el caso de PlayStation Store, la selección de ofertas abarca títulos de distintos géneros, como RPG, acción, aventura y simulación. Entre los juegos incluidos se encuentran Metaphor: ReFantazio, Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami 2, Sonic Racing: CrossWorlds, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition, Two Point Museum y Like a Dragon: Infinite Wealth, además de otras entregas del universo Yakuza.

La variedad de propuestas permite que jugadores con diferentes preferencias encuentren opciones dentro de la promoción, desde experiencias narrativas extensas hasta títulos de acción y carreras.

Aunque este artículo se centra en las ofertas de la PS Store, SEGA reiteró que la campaña es multiformato. En Steam, Xbox Store y Nintendo eShop también se habilitaron rebajas similares, lo que facilita que jugadores de PC y otras consolas encuentren precios reducidos en títulos de su interés. Algunas promociones coinciden, mientras que otras se ajustan a la disponibilidad y condiciones de cada tienda.