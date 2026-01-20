Millones dependen del SNAP: el momento exacto en que llega el dinero a la tarjeta EBT

Para millones de familias en Estados Unidos, los cupones de alimentos del programa SNAP representan un respaldo esencial para afrontar los gastos mensuales en alimentos. Una de las dudas más habituales entre los beneficiarios es conocer el momento exacto en el que los fondos se reflejan en la tarjeta EBT, especialmente al inicio de cada mes.

No phone calls or office visits or forms needed! 📞📄🚫

Update your voluntary tax withholding online with your personal my Social Security account.

✅Choose your rate

✅Pick your start or stop month

✅View or change anytime https://t.co/LtdqZDMVEp — Social Security (@SocialSecurity) January 17, 2026

El programa SNAP entrega los beneficios de manera mensual a través de la tarjeta EBT, que opera de forma similar a una tarjeta de débito y puede utilizarse en supermercados y comercios autorizados. Sin embargo, ni la fecha ni el horario del depósito son iguales en todo el país, ya que cada estado administra su propio calendario de pagos.

La asignación del día de depósito suele basarse en criterios administrativos como el número de caso, los últimos dígitos del número de Seguro Social o la primera letra del apellido del beneficiario. Este sistema escalonado permite distribuir los pagos a lo largo del mes y evita la saturación de la red EBT.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿A qué hora se depositan los cupones de alimentos de SNAP en 2026?

Aunque no existe un horario único a nivel nacional, la mayoría de los estados siguen un patrón similar. Los depósitos de SNAP suelen realizarse entre la medianoche y las 8:00 a. m. del día asignado. En muchos casos, los fondos aparecen incluso a las 11:59 p. m. de la noche anterior, lo que permite que el dinero esté disponible desde las primeras horas del día.

Esto significa que, en condiciones normales, los beneficiarios pueden contar con sus fondos al comenzar la jornada, sin necesidad de esperar durante el día para realizar compras.

¿Los fines de semana o días festivos afectan el pago de la tarjeta EBT?

El funcionamiento del sistema EBT no se detiene por fines de semana ni por días festivos. Si la fecha de depósito coincide con un sábado, domingo o feriado, el pago se acredita sin cambios ni demoras. Los beneficios llegan conforme al calendario establecido por cada estado.

Cada estado define su propio cronograma. California deposita los beneficios entre el 1 y el 10 de cada mes, mientras que Texas y Florida lo hacen del 1 al 28, según el número de caso. Estados como Nueva York o Illinois aplican combinaciones de reglas que pueden variar por condado o tipo de beneficiario.

Si existen dudas sobre la acreditación del pago, los beneficiarios pueden llamar al número de atención al cliente que figura en el reverso de la tarjeta EBT, consultar la aplicación o portal oficial del estado, o revisar el historial de transacciones directamente en la tienda.