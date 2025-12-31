Nuevas restricciones del programa SNAP entran en vigencia en 5 estados de EUA el 1 de enero

El inicio del nuevo año marca cambios relevantes para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP ) en Estados Unidos. Un grupo de estados comenzó a aplicar restricciones que impiden el uso de estos beneficios para la compra de determinados alimentos considerados como comida chatarra, una medida que se ampliará durante 2026.

18 States Set to Ban Soda & Candy from SNAP Purchases in 2026 🚫 🍬 🥤



From Arkansas to Texas, new waivers target “junk food” in taxpayer-funded benefits—aiming to curb obesity while sparking fierce debate over access, stigma, and costs.https://t.co/ryxWVu9t2b pic.twitter.com/5KvQEN1HZl — The Dallas Express News (@DallasExpress) December 30, 2025

Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental son los primeros cinco estados en promulgar exenciones que prohíben la compra de ciertos productos con fondos del SNAP. Estas limitaciones forman parte de un plan más amplio que alcanzará al menos a 18 estados en total, según lo anunciado por las autoridades federales.

Estados que ya aplican o aplicarán las restricciones

Las restricciones varían según cada jurisdicción, aunque la mayoría limita la compra de refrescos, bebidas energéticas y dulces. Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental comienzan a aplicar las prohibiciones desde el 1 de enero de 2026, con diferencias en los productos afectados. Iowa, por ejemplo, restringe todos los alimentos gravables definidos por su Departamento de Ingresos, con excepción de plantas y semillas destinadas a la producción de alimentos.

A estos estados se sumarán, a lo largo de 2026, Arkansas, Colorado, Florida, Hawái, Idaho, Luisiana, Misuri, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia. En Arkansas se prohibirá la compra de refrescos, bebidas con menos del 50% de jugo natural y dulces desde julio; Florida aplicará restricciones a refrescos, bebidas energéticas y postres preparados desde abril; mientras que Texas limitará bebidas azucaradas y dulces a partir de abril del mismo año.

Contexto federal y funcionamiento del programa SNAP

La prohibición de la comida chatarra en las compras del SNAP se enmarca en la iniciativa Make America Healthy Again (MAHA), impulsada por la administración del presidente Donald Trump. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, afirmó que la medida busca revertir la epidemia de enfermedades crónicas en el país. En la misma línea, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., destacó el rol de los gobernadores que impulsan la reforma.

El programa SNAP es supervisado por el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). En el año fiscal 2024, el costo del programa superó los 100 mil millones de dólares y otorgó un promedio mensual de 190,59 dólares por persona a más de 42 millones de beneficiarios. Los fondos federales se transfieren a los estados, que administran la elegibilidad y cargan los beneficios en tarjetas electrónicas EBT para su uso en comercios autorizados.