Atención contribuyentes con ITIN en EUA: el IRS refuerza controles y renovaciones en 2026

El Servicio de Impuestos Internos ( IRS ) confirmó que las reglas sobre el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) continúan vigentes en 2026. Los cambios recientes incluyen procedimientos de solicitud y renovación, criterios de expiración y restricciones en ciertos créditos fiscales. Estas medidas buscan asegurar que los ITIN se utilicen exclusivamente con fines tributarios y cumplen funciones de control y seguimiento.

Monday, January 26, 2026, will be the first day of the nation’s 2026 filing season. #IRS expects to receive about 164 million individual income tax returns this year, with most people filing electronically. Find more info here: https://t.co/W3B7eLghtQ pic.twitter.com/Tfqi0YP9Ia — IRSnews (@IRSnews) January 8, 2026

El ITIN es un identificador emitido por el IRS para contribuyentes que no son elegibles para un número de Seguro Social (SSN). Está disponible para personas con obligación de presentar impuestos y para ciertos beneficiarios de créditos fiscales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes deben renovar su ITIN en 2026?

El IRS establece que un ITIN expira si no se usa en al menos una declaración de impuestos federal en tres años consecutivos. Los contribuyentes que necesiten presentar una declaración con un ITIN vencido deben renovarlo mediante el Formulario W‑7 actualizado. Esta renovación requiere adjuntar documentos válidos que prueben la identidad y el estatus de extranjero. Los documentos aceptables incluyen pasaporte, tarjeta de identidad nacional y otros certificados oficiales, todos vigentes y con foto.

¿Qué cambios hay en los créditos fiscales para ITIN?

Algunos créditos fiscales no están disponibles para contribuyentes con ITIN. Por ejemplo, el Child Tax Credit y ciertos créditos educativos requieren un SSN válido, por lo que quienes declaran con ITIN no pueden reclamarlos. Además, si el ITIN está vencido, los créditos pueden ser rechazados automáticamente por el IRS.

¿Cómo afecta la renovación del ITIN a las declaraciones?

Renovar un ITIN antes de presentar la declaración garantiza que los contribuyentes puedan incluir la información correcta y evitar retrasos en la devolución de impuestos. El proceso de renovación mantiene vigentes los beneficios fiscales y asegura que los contribuyentes sigan cumpliendo con las obligaciones tributarias.

En 2026, las reglas del IRS sobre ITIN siguen siendo esenciales para la presentación correcta de impuestos, la elegibilidad a ciertos beneficios y la validez de la identificación tributaria de contribuyentes sin SSN.