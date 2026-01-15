El IRS de EUA permite a algunos contribuyentes presentar su declaración de impuestos anticipada

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) confirmó que el 26 de enero será la fecha oficial de inicio de la temporada de impuestos federales en Estados Unidos. Sin embargo, algunos contribuyentes que reúnen los requisitos del programa Free File del IRS pudieron enviar sus declaraciones a principios de enero. No obstante, la agencia aclaró que ninguna presentación será revisada o tramitada antes del día de apertura establecido.

Monday, January 26, 2026, will be the first day of the nation’s 2026 filing season. #IRS expects to receive about 164 million individual income tax returns this year, with most people filing electronically. Find more info here: https://t.co/W3B7eLghtQ pic.twitter.com/Tfqi0YP9Ia — IRSnews (@IRSnews) January 8, 2026

¿Desde cuándo el IRS acepta y procesa las declaraciones de impuestos?

El IRS comenzará a aceptar y procesar declaraciones electrónicas desde el 26 de enero. Para esta temporada, la agencia prevé recibir más de 160 millones de declaraciones individuales. En ese marco, informó que sus sistemas fueron actualizados para reflejar los cambios introducidos por la Ley Única, Grande y Hermosa, que modificó créditos fiscales, deducciones y otras disposiciones aplicables al ejercicio 2025.

Las autoridades fiscales reiteraron la importancia de que los contribuyentes se preparen con antelación, reuniendo documentación clave como los formularios W-2 y 1099. Además, recomendaron utilizar las herramientas disponibles en IRS.gov para estimar obligaciones tributarias y verificar la elegibilidad para créditos o deducciones.

¿Cuál es la fecha límite para presentar impuestos y pedir prórroga?

La fecha límite para presentar la declaración federal será el 15 de abril de 2026. Aquellos contribuyentes que no puedan cumplir con ese plazo podrán solicitar una prórroga automática antes de esa fecha, lo que extiende el tiempo para presentar la documentación hasta el 15 de octubre.

Sin embargo, el IRS recordó que la prórroga solo aplica a la presentación de la declaración. Cualquier impuesto adeudado deberá pagarse antes del 15 de abril para evitar cargos por intereses o multas, incluso si se solicitó la extensión.

¿Cuánto demora el reembolso del IRS según el tipo de presentación?

El plazo para recibir un reembolso depende del método de presentación y de si la declaración requiere revisiones adicionales. En general, quienes presentan de forma electrónica reciben su reembolso en menos de 21 días. De este modo, una declaración enviada el 26 de enero podría derivar en un reembolso antes del 16 de febrero, si no se detectan errores.

El IRS recomendó utilizar la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” para seguir el estado del trámite, disponible unas 24 horas después del envío electrónico. En el caso de las declaraciones en papel, el proceso es más lento y la información puede demorar hasta cuatro semanas en reflejarse, debido a su procesamiento manual.