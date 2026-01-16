Razer lanza colección gaming Evangelion EVA-02 inspirada en el anime

Razer presentó oficialmente una nueva colección de hardware gaming inspirada en Neon Genesis Evangelion, centrada en la identidad visual de la Unidad EVA-02, el mecha pilotado por Asuka Langley. La denominada Evangelion (EVA-02) Collection combina el diseño característico del anime con la ingeniería habitual de la marca, ofreciendo periféricos y accesorios pensados tanto para el rendimiento como para la personalización estética de los espacios de juego.

Fully synchronized. Step into the cockpit with the Razer | EVANGELION (EVA-02) Collection: https://t.co/ohEvVnXT0E



Forged in the fearless spirit of humanity’s last hope, this high-performance gear delivers the raw power you need to dominate every battle.



Available exclusively… pic.twitter.com/uB5aXm8INk — R Λ Z Ξ R (@Razer) January 14, 2026

La colección integra elementos gráficos y cromáticos asociados al EVA-02, con predominio del rojo y el negro, además de referencias visuales directas al universo de Evangelion. Según informó la compañía, el objetivo es unir funcionalidad, precisión y una estética reconocible para los seguidores del anime y los jugadores que buscan equipos diferenciados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué productos incluye la colección Evangelion EVA-02 de Razer?

Entre los dispositivos destacados se encuentra el Razer Viper V3 Pro: Evangelion (EVA-02) Edition, un mouse ultraligero equipado con sensor óptico de alta precisión y gráficos inspirados en la unidad EVA-02. El dispositivo está orientado tanto al uso competitivo en esports como al público general interesado en ediciones especiales.

También forma parte de la línea el Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed: Evangelion (EVA-02) Edition, un teclado inalámbrico de formato tenkeyless que incorpora detalles visuales relacionados con la organización NERV, uno de los elementos centrales del anime.

La propuesta se completa con el Razer Kraken V4: Evangelion (EVA-02) Edition, un headset inalámbrico con iluminación integrada y drivers de 40 mm, diseñado para ofrecer audio espacial en videojuegos y contenidos multimedia. A estos productos se suma el mousepad Gigantus V2 XXL, decorado con ilustraciones y símbolos inspirados en Evangelion.

¿Cuándo se podrá comprar la colección Evangelion de Razer?

Razer también presentó la silla Iskur V2 X: Evangelion (EVA-02) Edition, desarrollada con un enfoque ergonómico para sesiones prolongadas y un diseño alineado con la estética del EVA-02. Aunque la compañía no confirmó precios ni fechas exactas de lanzamiento global, los productos ya se encuentran disponibles para preorden en la tienda oficial de Razer.

Con esta colaboración, la marca refuerza la tendencia de integrar el gaming con franquicias del entretenimiento japonés, posicionando esta colección como una opción que combina alto rendimiento y valor coleccionable dentro del mercado de periféricos especializados.