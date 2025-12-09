2026 tendrá una avalancha de lanzamientos que redefinirá el gaming en EUA

El panorama para el año 2026 anticipa un calendario de lanzamientos extraordinario para la industria del entretenimiento digital. La agenda gaming no solo incluye títulos que generan expectativa mundial, como GTA 6, cuyo lanzamiento dejará un impacto significativo en el sector, sino también una avalancha de juegos potentes que satisfacen todos los gustos. La oferta es amplia y variada, abarcando desde RPG con alma clásica, aventuras narrativas, acción frenética y brutales survival horror, demostrando que la pasión por los videojuegos se mantiene en plena efervescencia.

Los 365 días del próximo año se caracterizarán por la convivencia de lanzamientos atronadores del calibre de The Duskbloods, Resident Evil 9 o el próximo Forza Horizon, junto a propuestas que, aunque no son gigantescas, tienen el potencial de obsesionar a la comunidad, como Pokémon Pokopia o Super Meat Boy 3D. Este volumen de novedades mezcla tradición, innovación y espectáculo, asegurando que los jugadores tengan acceso a una selección integral de lo mejor y lo más esperado del momento.

A continuación, presentamos un repaso exhaustivo de todas las fechas de lanzamiento confirmadas para PC, PlayStation , Nintendo y Xbox .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Resident Evil 9: Requiem

Llegó la hora de regresar a Raccoon City. Capcom continúa su saga de survival horror con una nueva entrega en la que las sensaciones de terror estarán todavía más agudizadas aprovechando al máximo el poderío del RE Engine. ¿Un enlace entre las tres grandes eras de la franquicia? Más bien una nueva pesadilla con todo lo que gustó de los ocho juegos anteriores. El 27 febrero 2026 será su lanzamiento en PS5, Xbox Series y PC

007 First Light

La licencia de James Bond regresa con una historia original que mezcla espionaje clásico y acción moderna. El título promete secuencias cinematográficas y gadgets icónicos, revitalizando la franquicia del agente secreto más famoso de las novelas y la gran pantalla desde los videojuegos. Su fecha de estreno es el 27 de marzo de 2026 en PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC.

Grand Theft Auto VI (GTA 6)

Algunos lo llaman Grand Theft Auto 6, otros prefieren referirse a él como el lanzamiento más esperado de la década. Rockstar Games nos propone regresar a Vice City para ponerla patas arriba con dos nuevos protagonistas. Su realismo, su escala, el culto al detalle y la ambición desmedida de este juego están llamados a marcará un antes y un después. Su estreno será el 12 noviembre 2026 en PS5 y Xbox Series X|S.

Marvel 1943: Rise of Hydra

Skydance Games entra muy fuerte al universo Marvel: Amy Hennig, a quien debemos sagas como Uncharted o Legacy of Kain, capitanea un nuevo proyecto de acción y aventura que tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial. Los protagonistas: Steve Rogers, el Capitán América original, y el Black Panther Azzuri. Y pese a que ambos personajes están destinados a patear nazis, primero deberán dejar apartadas sus diferencias. A finales de 2026 será su lanzamiento.

The Duskbloods

Los fans de FromSoftware encontrarán en The Duskbloods el motivo definitivo para hacerse con una Switch 2: Hidetaka Miyazaki dirige este nuevo RPG multijugador tomando lo aprendido durante años al frente del estudio responsable del fenómeno Soulslike y llevándolo, en exclusiva, a la consola de Nintendo. Un título con aspiraciones a clásico instantáneo que se espera para el 2026 en Nintendo Switch 2.

Pokémon Pokopia

La locura de los Juegos de Granjas ha llegado a la franquicia Pokémon: Koei Tecmo se atreve a darle un giro a la fórmula popularizada por Animal Crossing en Nintendo Switch 2 mezclando simulación de vida y tareas de recolección y construcción con los increíbles poderes de los monstruos de bolsillo. El gran plan es crear el paraíso Pokémon. Estará disponible el 5 marzo 2026 en Nintendo Switch 2.

Forza Horizon 6

La aclamada saga de conducción en mundo abierto de Xbox y Playground Games se traslada por primera vez a Japón, con escenarios como Tokio, el Monte Fuji y rutas legendarias de drift, siendo una celebración de todos los grandes avances de la saga y, además, la cultura automovilística japonesa a través de un énfasis en tanto la comunidad como en la personalización. La nueva gran obsesión para los enamorados del motor y los videojuegos. Tendrá su estreno en 2026 en Xbox Series y PC. Posteriormente en PS5

Super Meat Boy 3D

El clásico indie que llevó al límite nuestra habilidad con los controles da el salto a las tres dimensiones con retos igual de retorcidos y surrealistas. ¿Lo mismo pero en escenarios 3D? Bueno, la esencia hardcore se mantiene y ahora tendremos que mirar en nuevas direcciones si aspiramos a escapar de una pieza. Llega en la primavera de 2026 en PS5, Xbox Series y PC

Crimson Desert

Lo que Crimson Desert pone sobre la mesa no es ni medio normal: Pearl Abyss apuesta por un juego de juego de acción intensa y gran aventura en mundo abierto. El juego mezcla narrativa, exploración, alianzas y batallas masivas, con un apartado gráfico que quita el hipo. Se perfila como la gran sorpresa del año y estará disponible el 19 marzo 2026 en PS5, Xbox Series y PC.

The fight for Pywel begins March 19, 2026.

Pre-orders for Crimson Desert are available now on PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, and Mac!

⚔️ Pre-order now: https://t.co/8XQnOq79AR



Reclaim power. Reach beyond.

And let a new chapter of this land's history begin.#CrimsonDesert pic.twitter.com/JQZjCQCAwB — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) September 24, 2025

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

La reimaginación del clásico de 2003, tras varios reinicios y retrasos, no solo es el retorno del icono de los videojuegos sino una necesaria puesta al día con una de las franquicias más importantes de Ubisoft: redescubrir Las Arenas del tiempo con gráficos, animaciones y sistemas de combate completamente renovados es un planazo para nostálgicos. Llegará a principios de 2026 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC