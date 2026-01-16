Hytale el videojuego considerado competencia de Minecraft que ya tiene más de 1 millón de descargas

Recientemente se estrenó el videojuego independiente Hytale y se convirtió en uno de los temas más comentados dentro de la comunidad gamer. A pocos días del lanzamiento de su acceso anticipado, el martes 13 de enero, el título comenzó a ser señalado por jugadores y creadores de contenido como una posible alternativa al popular Minecraft y cuenta con más de 1 millón de descargas.

The moment has arrived, Hytale has released into Early Access today! 🍃



Read more about how we got here, what Early Access contains, and what's next in our latest blog post:https://t.co/mWGiZj64c0 #Hytale pic.twitter.com/14NEvQRVkh — Hytale (@Hytale) January 14, 2026

El impacto inicial fue inmediato. En sus primeras 48 horas de disponibilidad, Hytale superó el millón de descargas, una cifra que refleja el interés acumulado durante años en torno a este proyecto. Su desarrollo no estuvo exento de contratiempos, ya que en junio de 2025 el juego fue cancelado de manera temporal, para luego ser retomado cinco meses después.

¿Qué propone Hytale frente a otros juegos de construcción?

Según su descripción oficial, Hytale invita al jugador a embarcarse en una aventura que combina la libertad creativa con una estructura narrativa propia de los juegos de rol. El usuario asume un papel dentro de la historia principal mientras explora un mundo virtual diseñado para fomentar la creación, la experimentación y el combate.

Actualmente, el videojuego cuenta con dos modos principales: exploración y creativo. Ambos incorporan mecánicas de supervivencia y construcción libre, permitiendo a los jugadores recorrer escenarios, crear estructuras y experimentar con distintos sistemas de juego. Esta propuesta ha impulsado numerosas comparaciones en redes sociales, donde se analizan tanto sus gráficos como sus mecánicas frente a otros títulos del género.

El título fue desarrollado por Hypixel Studios y cuenta con el respaldo financiero de Riot Games. Su apartado visual se basa en un entorno construido bloque a bloque, en el que se integran criaturas, secretos y biomas variados. A lo largo de la experiencia, el jugador puede explorar, sobrevivir y fabricar objetos, apoyándose en un sistema que prioriza la imaginación y la interacción con el entorno.

¿Cómo reaccionó la comunidad gamer al lanzamiento de Hytale?

Parte de la comunidad destaca que, aunque Hytale toma como referencia fundamentos ya conocidos del género, logra establecer una identidad propia. Usuarios señalan movimientos más fluidos, una mayor diversidad de enemigos, así como fauna y flora diferenciadas. También resaltan un sistema de exploración y combate receptivo, junto a opciones básicas de construcción y destrucción que amplían las posibilidades creativas.

En paralelo, creadores de contenido especializados como Vegetta777 y El Xocas comenzaron a publicar gameplays y primeras impresiones del juego, compartiendo con sus audiencias análisis iniciales sobre su jugabilidad y desempeño.

Por el momento, Hytale está disponible únicamente para PC y puede adquirirse desde el sitio oficial mediante navegador. El juego ofrece tres ediciones con precios distintos, cada una con atuendos y accesorios específicos. De cara al lanzamiento oficial, se espera que el título pueda adaptarse a consolas y dispositivos móviles.