Anthem el primer juego que desaparece en este 2026

Anthem llegó oficialmente a su fin el 12 de enero de 2026, fecha en la que se cerraron de forma definitiva sus servidores. Al tratarse de un juego que requiere conexión permanente y no cuenta con un modo offline, el apagado de la infraestructura online implica que ya no será posible volver a jugarlo bajo ninguna modalidad.

Still mad and bummed about Anthem something coulda been done. @bioware & @EA alot of stuff coulda been done added to this game, It was ahead of its time but I think it would do amazing now. Sucks I put in all those hours and got to Legendary Max lvl 960 and I’m losing it all. pic.twitter.com/BIyacUB873 — YuNgDrEaDz_ThE_ArTiSt (@yungdreadzta) January 12, 2026

El cierre marca el final de un proyecto que desde su lanzamiento estuvo rodeado de dificultades y expectativas incumplidas. Aunque permaneció disponible durante casi siete años, Anthem no logró consolidarse como una experiencia sostenida en el tiempo, a pesar de contar con una base de jugadores que destacó algunos de sus aspectos jugables y artísticos.

¿Por qué el cierre de servidores de Anthem impide volver a jugar?

La arquitectura de Anthem fue diseñada exclusivamente para funcionar en línea. Sin servidores activos, el juego no puede ejecutarse, ya que carece de opciones offline o modos independientes. Esta dependencia técnica convierte el cierre en una eliminación total del acceso, incluso para quienes lo compraron anteriormente.

En redes sociales y foros especializados, numerosos fans expresaron su descontento ante la desaparición total del juego.

Comentarios que resaltan su sistema de vuelo, el diseño del mundo y el potencial que nunca llegó a desarrollarse se repiten tanto en X como en el subreddit dedicado al título. Allí también surgieron críticas hacia Electronic Arts por no haber impulsado una mejora prolongada del proyecto ni garantizar su preservación.

¿Qué otros juegos cerrarán servidores durante 2026?

El caso de Anthem no es aislado. A lo largo de 2026, varios títulos dejarán de estar disponibles por cierres de servidores. Entre ellos figuran The Sims Mobile (20 de enero), Project Cars 3 (24 de febrero), WWE 2K24 (31 de marzo) y Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, que se despedirá el 28 de abril.

Para finales de año, el 31 de diciembre, también cerrarán TopSpin 2K25 y NBA 2K25. Asimismo, New World: Aeternum, el juego de Amazon con mayor impacto mediático, también cesará su actividad en 2026, aunque aún no se ha comunicado una fecha concreta.

¿Qué impacto tiene Anthem en el futuro de BioWare?

El cierre de Anthem se suma a un período complejo para BioWare, que acumula proyectos con resultados dispares. Mientras tanto, el estudio continúa trabajando en el próximo Mass Effect, cuyo desarrollo se mantiene como una de sus principales apuestas.

La despedida definitiva de Anthem se convierte así en uno de los primeros ejemplos de una tendencia que marcará 2026: la desaparición total de videojuegos dependientes de servicios online.