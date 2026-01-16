GameStop acelera cierres en Estados Unidos: 38 tiendas bajaron la persiana en enero

GameStop continúa avanzando con su proceso de reestructuración en Estados Unidos. En las últimas semanas, la cadena especializada en videojuegos y productos coleccionables cerró 38 tiendas distribuidas en nueve estados en lo que va de enero, de acuerdo con reportes de medios locales y con información reflejada en su propio sitio web. Estos cierres se suman a un ajuste que la compañía ya había anticipado a comienzos de 2025 .

En febrero de ese año, GameStop informó que preveía cerrar “una cantidad significativa de tiendas adicionales” durante el año fiscal 2025, período que concluirá el 31 de enero de 2026. En el ejercicio fiscal anterior, la empresa ya había reducido su red comercial con el cierre de 590 sucursales, una decisión que generó reacciones de nostalgia entre seguidores de la marca, que destacaron el valor simbólico de estos espacios.

Aunque la compañía no ha difundido un listado oficial de las tiendas que dejarán de operar en 2026 ni respondió de inmediato a consultas de medios nacionales, diversas publicaciones locales confirmaron que varios cierres se concretaron a comienzos de enero en distintas regiones del país.

¿En qué estados se registraron cierres recientes de GameStop?

California fue uno de los estados afectados. En Stockton, uno de los cuatro locales existentes cerró el 8 de enero, según informó The Stockton Record. Vecinos encontraron un cartel en la fachada que anunciaba el cierre definitivo y brindaba información sobre la tienda alternativa para retirar productos reservados. Además, se indicó que quienes presentaran una fotografía del aviso en otra sucursal de la ciudad podrían acceder a un bono de intercambio del 20 % en juegos y accesorios hasta el 31 de enero.

Iowa también registró cierres. Un local en Iowa City dejó de operar el 8 de enero, situación atribuida al aumento del alquiler, de acuerdo con declaraciones de un encargado al Iowa City Press-Citizen. Otra tienda en Waterloo cerró el 7 de enero.

¿Qué otras ciudades confirmaron el cierre de tiendas?

En Delaware, una tienda ubicada dentro del centro comercial Dover Mall cerró el 9 de enero, según el Delaware News Journal. Mississippi reportó siete cierres en ciudades como Vicksburg, Biloxi, Clinton, Corinth, Greenville, Grenada y Picayune. Nueva Jersey concentró nueve locales cerrados en municipios como Newark, Bayonne y South Plainfield, entre otros.

Nueva York también se vio afectada, con un GameStop de Brooklyn que figuraba como cerrado en el sitio web de la empresa. En Ohio, varios cierres fueron comunicados directamente a los clientes por correo electrónico y redes sociales.

En Cambridge, Ohio, un aviso indicó que la tienda permanecería cerrada a partir del 8 de enero y que los pedidos anticipados y envíos a Professional Sports Authenticator serían transferidos a otra sucursal. En Bryan, Ohio, otro local anunció en Facebook que su último día de operaciones sería el 14 de enero, agradeciendo a la comunidad por los años de apoyo y los recuerdos compartidos.