De Ferraris a juicios por narcotráfico: La saga de los sobrinos de Cilia Flores resurge con captura de Nicolás Maduro

Los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, se hicieron conocidos por su vida de lujo: Ferraris, fiestas en exclusivos clubes nocturnos y ropa de diseñador. Su notoriedad creció tras ser detenidos por narcotráfico por las autoridades estadounidenses en 2015, pero su caso vuelve a resonar en medio de la atención sobre el entorno de Nicolás Maduro.

En noviembre de 2015, Efraín Campo Flores, de 30 años, y Franqui Flores de Freitas, de 31, fueron arrestados en Haití mientras intentaban reclutar informantes de la DEA en un complot de contrabando de cocaína por 50 millones de dólares.

“Parecía que habían salido de un casting”, declaró un funcionario estadounidense presente en el arresto. La pareja vestía ropa de diseñador e intentaba ostentar su riqueza y sus contactos.

La vida de lujo y excesos de los sobrinos de Cilia Flores

Según The Mirror , Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, conocidos en Venezuela como los "narcosobrinos", se destacaban por su gusto por la moda de diseñador, los clubes exclusivos y los accesorios de alto valor. Buscaban proyectar poder y estatus, inspirándose incluso en figuras de la cultura popular como Tony Montana.

El medio británico describe a los sobrinos de la primera dama como jóvenes mimados y desubicados, pero con una marcada inclinación hacia la ostentación y la notoriedad. Su estilo de vida llamaba la atención dentro de los círculos de la élite venezolana y se convirtió en un ejemplo de los excesos de ciertos sectores privilegiados.

El 18 de noviembre de 2016, Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas fueron declarados culpables en una corte federal de Estados Unidos por conspirar para importar cocaína, con fiscales que alegaron que parte del dinero estaba destinado a “ayudar a su familia a mantenerse en el poder”. En diciembre de 2017, ambos fueron condenados a 18 años de prisión en Nueva York. Sin embargo, en octubre de 2022 fueron liberados mediante un intercambio de prisioneros entre el gobierno estadounidense y el de Venezuela, en una operación que incluyó la excarcelación de siete ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Además de las fiestas y la moda, The Mirror resalta detalles extravagantes, como la decoración de sus pertenencias y el uso de accesorios llamativos, consolidando una imagen de riqueza y exceso que los hizo célebres incluso fuera del país.

¿Qué significa la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos?

La madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses realizaron una operación militar en Caracas, Venezuela, en la que capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores , y los trasladaron a Estados Unidos para enfrentar cargos federales, incluidos los relacionados con narcotráfico.

El presidente Donald Trump calificó el operativo como un éxito, destacando su coordinación entre unidades militares y fuerzas de seguridad estadounidenses.

La detención de Maduro se dio en el marco de una intervención denominada “Operation Absolute Resolve”, planeada para desmantelar lo que Washington describe como estructuras de narcotráfico y amenazas a la seguridad.

De esta forma, este hecho también pone en foco el entorno cercano al mandatario y sus vínculos con la élite venezolana, incluyendo familiares y allegados que han sido señalados por ostentar fortunas y lujos vinculados a actividades ilícitas.