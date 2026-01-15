Limitantes y acuerdos si debes ausentarte de tu trabajo en EUA porque la escuela de tu hijo cerró por nieve

En Estados Unidos , no existe una ley federal que garantice automáticamente a un empleado el derecho de ausentarse del trabajo cuando la escuela de su hijo cierra por nieve. El derecho a faltar en estas circunstancias depende principalmente de las políticas del empleador, acuerdos contractuales, y de si el trabajador califica para ciertas licencias bajo leyes laborales específicas .

La principal ley federal que contempla permisos laborales por razones familiares y médicas es la Family and Medical Leave Act (FMLA). Esta norma permite a empleados elegibles tomar hasta 12 semanas de licencia sin goce de sueldo y con protección del empleo por motivos familiares y médicos, como cuidar a un hijo con una condición de salud grave, pero no establece un derecho específico para ausentarse por el simple cierre de una escuela debido a mal tiempo. Para ser elegible bajo la FMLA, el trabajador debe haber laborado al menos 12 meses, haber completado 1.250 horas de servicio durante ese periodo y laborar para un empleador con 50 o más empleados dentro de un radio de 75 millas.

¿Qué opciones laborales existen si la escuela de mi hijo cierra por nieve?

A falta de una disposición federal directa para cierres por nieve, muchos empleados que necesitan cuidar a sus hijos en esas situaciones recurren a las políticas internas de sus empleadores, como el uso de días de vacaciones, días personales o días por enfermedad, si están disponibles. En algunos convenios laborales o contratos sindicales, se pueden prever mecanismos de “emergency leave” o permisos de emergencia aplicables a situaciones imprevistas de cuidado infantil, aunque estos son específicos del empleador y no están obligados por ley federal.

Además, en algunos estados pueden existir leyes laborales que ofrecen licencias familiares o por motivos personales más amplias que la FMLA. Estas leyes estatales varían considerablemente y en ciertos casos pueden cubrir ausencias por cuidado de hijos, aunque no siempre específicamente por cierres escolares.

¿Puedo ampararme en permisos por enfermedad o emergencia?

La FMLA permite la licencia sin goce de sueldo para el cuidado de un familiar con una condición médica seria, pero no contempla directamente permisos por cierres escolares meteorológicos. Algunos empleadores, en cambio, ofrecen políticas internas que permiten a los trabajadores ausentarse por emergencias relacionadas con dependientes, lo cual puede incluir situaciones como el cierre de la escuela de un hijo por nieve. Estas licencias suelen requerir aviso al empleador y el uso de tiempo de licencia acumulado.

En resumen, no existe un derecho laboral federal en Estados Unidos que obligue a un empleador a permitir ausencias por el cierre escolar debido a nieve, salvo que el empleado califique y solicite otras formas de licencia establecidas por contrato o por leyes laborales aplicables. La FMLA ofrece protección de empleo en situaciones familiares específicas, pero no cubre automáticamente los cierres escolares por mal tiempo.