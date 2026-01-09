Nintendo sorprende con un cambio que transforma por completo la Switch 2

Nintendo amplía las opciones de personalización de la Switch 2 con la incorporación de dos nuevos colores para sus controles Joy-Con. La compañía confirmó, a través de sus redes sociales, el lanzamiento de las variantes Light Purple y Light Green, que se suman al catálogo de periféricos oficiales disponibles para la consola.

La presentación de estos nuevos mandos refuerza la estrategia de Nintendo de mantener vigente el ecosistema Switch mediante accesorios que priorizan el diseño y la identidad visual, sin introducir cambios en el hardware principal.

Nuevos Joy-Con con estética pastel

A diferencia de los colores intensos que históricamente han definido a los Joy-Con, las nuevas ediciones apuestan por una paleta pastel. Tanto el morado claro como el verde claro presentan un acabado suave que remite a ediciones especiales anteriores, como la vinculada a Animal Crossing: New Horizons, aunque en esta oportunidad se comercializan como productos estándar y por separado.

Nintendo confirmó que ambos colores estarán disponibles de manera individual, ampliando las alternativas de combinación para los usuarios que buscan personalizar su consola sin recurrir a ediciones limitadas.

Funciones y lanzamiento oficial

En términos técnicos, los nuevos Joy-Con no presentan modificaciones respecto a los modelos actuales. Mantienen los sensores de movimiento, la vibración HD, la cámara infrarroja y la posibilidad de utilizarse tanto acoplados a la consola como de forma inalámbrica.

La compañía informó que estos controles se lanzarán de forma simultánea con Mario Tennis Fever, cuyo estreno está previsto para el 12 de enero. El precio oficial será de 100 dólares por paquete, que incluirá el Joy-Con izquierdo y derecho, además de las correas en colores a juego.

Contexto de precios y disponibilidad

El valor anunciado se enmarca en el aumento aplicado por Nintendo en agosto de 2025, cuando el precio de los Joy-Con de la Switch 2 pasó de $94,99 a $100 dólares. Aunque la Switch 2 no registró incrementos, otros productos del catálogo sí ajustaron sus precios, como la Switch original, la versión OLED, la Switch Lite y accesorios adicionales.

Si bien la disponibilidad puede variar según la región, se espera que los nuevos Joy-Con lleguen a las tiendas de distintos mercados en el corto plazo, consolidando la apuesta de Nintendo por la personalización como eje de su oferta actual.